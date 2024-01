Narva-Jõesuu plaanib lähiajal valmis ehitada Narva jõe suuet kaitsva muuli

Narva jõe suue on viimase kümne aastaga vähemalt pooleteise meetri võrra madalamaks muutunud, sest meri uhub suudme liiva täis ja ilma kaitsemuulita võib laevaliiklus Narva jõel seiskuda.

Muuli hakati Narva-Jõesuusse rajama veel nõukogude ajal, kuid toona jäi see lõpetamata. Narva-Jõesuu linn on jõe suudme süvendamiseks ja muuli ehitamiseks otsinud raha alates sajandivahetusest.

"Meil on nüüd laua peal neli miljonit ja meil oleks vaja veel vähemalt kolme miljonit. Me jätkame läbirääkimisi selleks, et saada toetust ka riigi poolt ja alustada kauaoodatud muuli projekti elluviimisega," ütles Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

"Ja ma olen selles mõttes väga optimistlik, et juba selle aasta jooksul meil õnnestub saada see puuduolev osa ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis tõenäoliselt juba selle aasta lõpuks me alustame ka ehitustööde hankega," rääkis Iljin.