Sõja 685. päev: Vene okupatsiooniväed liikusid edasi Donetski ja Verbove lähedal

Oluline 9. jaanuaril kell 20.06:

- Ukraina peastaap: ööpäevaga toimus 67 sõjalist kokkupõrget, enim lahinguid Avdijivka all;

- Zelenski: on selgeid märke Vene kaitsetööstuse toodangu langusest;

- Minister: Ukrainas toodetakse rohkem droone, kui riik suudab osta;

- Rohkem kui tuhat Ukraina küla ja linna on elektrita;

- Kaks drooni tabasid kütusehoidlat Venemaal;

- HUR sai 100 GB jagu Vene droonitootja siseinfot;

- ISW: Vene okupatsiooniväed liikusid edasi Donetski ja Verbove lähedal;

- Zelenski: esmaspäevases raketirünnakus sai viga 45 inimest.

Valge Maja: Venemaa tulistas Ukrainasse mitu Põhja-Korea raketti

Valge Maja teatel tulistas Venemaa 6. jaanuaril Ukrainasse mitu Põhja-Korea raketti, vahendas Reuters.

USA nõuab selle tõttu ÜRO julgeolekunõukogu kogunemist.

USA ja Ukraina on ka varem öelnud, et Venemaa on kasutanud sõjas Põhja-Korealt saadud rakette.

Zelenski: on selgeid märke Vene kaitsetööstuse toodangu langusest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et on näha selgeid märke, et Venemaa kaitsetööstuse toodang väheneb. Zelenski kutsus üles karmistama järelevalvet Moskvale kehtestatud sanktsioonide üle.

"Et sanktsioonide tagajärg oleks 100 protsenti soovitust, peab igasugu lekked blokeerima," lausus ta

Ukraina peastaap: ööpäevaga toimus 67 sõjalist kokkupõrget, enim lahinguid Avdijivka all

Ukraina peastaabi teatel toimus ööpäevaga 67 sõjalist kokkupõrget Ukraina kaitsjate ja Vene okupatsioonivägede vahel.

Enim Vene rünnakudi leidis aset Avdijivka suunal, kus kokku ründasid Vene üksused 18 korda.

Vene väed ründasid 12 korda Marjinka suunal, seitse korda Zaporižžja suunal, viis korda Kupjanski suunal, kaks korda Lõmani suunal ja kaks korda Bahmuti suunal.

Lisaks püüdsid Vene väed tulutult rünnata 12 korda Ukraina sõdureid Dnepri jõe okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis. Ukraina üksused jätkavad sillapea laiendamist.

Ööpäeva jooksul tegi Venemaa 55 raketi- ja 22 õhurünnakut. Samuti tulistas Venemaa 35 korda mitmikraketiheitjatest Ukraina sõdurite positsioonide ja Ukraina asulate pihta.

Samal ajal hävitas Ukraina õhukaitse 18 tiibraketti H-101, H-555 ja H-55. Lisaks tabasid Ukraina raketiväe üksused kaks Vene laskemoonaladu.

Minister: Ukrainas toodetakse rohkem droone, kui riik suudab osta

Ukraina tootjad on suurendanud mehitamata õhusõidukite ehk UAV-de tootmist niivõrd palju, et keskvalitsuse vastav eelarve pole piisavalt suur, et kõike ära osta, ütles teisipäeval Ukraina tehnoloogiaminister Mõhhailo Fedorov.

"Praeguse seisuga on turg kasvanud palju kiiremini kui raha kogus, mis on mõeldud UAV-de ostmiseks," lausus ta. "Seetõttu me peame suurendama rahastamist ja avama rohkem turge, nii et hinnad kukuvad tänu konkurentsile," lausus ta.

Rohkem kui tuhat Ukraina küla ja linna on elektrita

Ukraina võrguoperaator Ukrenergo teatas, et karmid talveilmad on jätnud rohkem kui tuhat küla ja linna, kokku üheksas oblastis, elektrita. Elektrisüsteemi nõrkus on tingitud Vene vägede rünnakutest elektritaristu vastu.

Sel nädalal on Ukrainas õhutemperatuur langenud paljudes kohtades -15 kraadini ning elektri tarbimine on tipus. Ukraina on olnud sunnitud eksportima elektrit Rumeeniast ja Slovakkiast, et nõudlust rahuldada, märkis Ukrenergo.

Teisipäeva hommikul, kui tarbimine tõusis tippu, katkes elektriühendus tugeva tuule ja jäätumise tõttu 1025 asulas.

Kaks drooni tabasid kütusehoidlat Venemaal, Kurski oblastis hukkus inimene

Kaks drooni tabasid kütusehoidlat Venemaal Orjoli linnas, mis asub umbes 350 kilomeetri kaugusel Moskvast ja üle 200 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, teatas kuberner Andrei Kljutškov.

Rünnaku tagajärjel süttis kütusekompleks põlema, kuid see suudeti kustutada.

Kljutškovi sõnul said kolm inimest vigastada, kuid haiglaravi nad ei vajanud.

Kurski oblastis Gornali oblastis hukkus aga droonirünnakus naine, teatas Venemaa kaitseministeerium.

Kurski kõrval asuvas Brjanski oblastis lasti aga üks droon alla, lisas kaitseministeerium.

HUR sai 100 GB jagu Vene droonitootja siseinfot

Ukraina luure peavalitsuse (HUR) kätte sattus 100 gigabaidi jagu ühe Vene droonitootja salastatud infot.

Luurajate sõnul tegemist on Vene ettevõttega "Eriline tehnoloogiline keskus" (STTs), mis toodab muuhulgas luuredrooni Orlan, mitu elektroonilise sõjapidamise relva ning muud luuretegevuses kasutatavat toodangut.

Kokku sai HUR 194 Vene patenti, joonist ja tarkvaraühikut. Luurajate sõnul on tegemist suure tagasilöögiga Venemaa jaoks, sest saadud andmekogu kasutatakse juba Ukraina kaitsevõime parandamiseks.

HUR ei seletanud, kuidas infole pääseti ligi, kuid ütles, et info hankimine toimus koostöös "tsiviilühiskonna ja meediakogukonna patriootiliselt meelestatud esindajatega".

ISW: Vene okupatsiooniväed liikusid edasi Donetski ja Verbove lähedal

Mõttekoda ISW teatas oma igapäevases sõjaülevaates, et Vene väed liikusid mõnevõrra edasi Donetski linna ning Zaporižžjas asuva Verbove küla lähedal.

7. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadritest selgub, et Vene väed võtsid oma kontrolli alla kaks kirikut Heorhijivka külas ning liikusid edasi 300 meetri võrra. Heorhijivka asub kuus kilomeetrit Donetskist läänes. Ühtlasi ületasid Vene väed Marjinka lähedal asuvat Osõkova jõge.

Samuti kinnitavad 8. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga andmed, et Vene väed liikusid pisut edasi Zaporižžja oblastis asuvast Verbove külast läänes.

Nii Ukraina kui Vene allikad väidavad, et sõjategevus jätkus Robotõne lähedal ja Verbovest läänes.

Ühe vene sõjablogija sõnul segavad kehvad ilmastikuolud mõlema poole sõjapingutusi, näiteks on kiilasjää tõttu häiritud liikumine teedel. Samuti on häiritud luuredroonide kasutamine.

Esmaspäevase Vene raketirünnaku tagajärjed Dnipro linnas. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/DNIPROPETROVSK REGIONAL STATE ADMINISTRATION

Zelenski: esmaspäevases raketirünnakus sai viga 45 inimest

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul sai esmaspäevases Vene raketirünnakus surma neli ning viga 45 inimest. President avaldas kaastunnet hukkunute lähedastele. Hiljem tuli teade, et hukkunute arv kasvas viiele.

Päästetööd jätkusid esmaspäeva õhtu seisuga veel Donetski, Hersoni ja Hmelnõtskõi oblastis.

Ühtlasi ütles Zelenski, et ta on pidanud koosoleku Ukraina välispoliitika teemal ning koostöö liitlastega Ukraina õhukaitse tugevdamiseks jätkub. Samuti mainis ta, et Ukraina süvendab arutelusid liitlastega uute Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamiseks.

Lisaks selgus, et lasupäevases Vene raketirünnakus Donetski oblastis asuvale Pokrovskile hukkus 11 inimest, kellest viis olid lapsed.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 820 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 365 990 (võrdlus eelmise päevaga +820);

- tankid 6036 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 11 203 (+9);

- suurtükisüsteemid 8672 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 954 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 638 (+0);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6823 (+1);

- tiibraketid 1805 (+18);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 552 (+10);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1333 (+5).