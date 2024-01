Asjatundjate hinnangul jääb ebakindlus USA abi üle Ukrainale püsima

Rohkem kui 60 miljardi dollari suurune Ukraina abipakett on USA kongressi immigratsioonivaidluste tõttu takerdunud juba pikemat aega. Viimati saadeti Ukrainale sõjalist abi lõppenud aasta detsembris ja Valge Maja ametnike sõnul enne kokkuleppe saavutamist midagi uut teele ei lähe.

"Pentagonil on küll veel teatud võimalused nende olemasolevatest varudest täiendavaid eraldisi teha, aga neil on väga raske ennast selleks motiveerida, kui ei ole selge, kust tuleb asendus ehk kas nad saavad raha, et oma laod uuesti täita," selgitas USA asjatundja, Meta juhtivpartner Andreas Kaju.

Immigratsioonireformis pole suudetud aastakümneid üksmeelt saavutada, mistõttu on kokkuleppele jõudmine keeruline. Kaju kinnitusel on viimastel nädalatel tehtud suuri edusamme ja häid uudiseid on loodetavasti kuulda lähiajal.

Lisaraha peaks jätkuma järgmise aasta keskpaigani. Tänavused valimised USA-s ukrainlastele edasise abi kohta aga tõenäoliselt kindlustunnet ei süsti.

"(Vabariiklaste kandidaat Donald) Trump on väga prognoosimatu, aga ma peame olema ka mõõdukalt kriitilised USA praeguse administratsiooni suhtes. USA administratsioon on olnud väga ettevaatlik," ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juht Indrek Kannik.

"Leidub kahjuks ka neid, kes üsnagi populistlikult proovivad portreteerida seda küsimust kui valikut Ameerika toetamise ja Ukraina toetamise vahel, mida ta siiski ei ole. Ja üks asitõendki selle kasuks on see, et tegelikult, kui me räägime Ameerika sõjalisest abist Ukrainale, siis valdav enamus nendest dollaritest ei lahku Ameerikast mitte kunagi," rääkis Kaju.

Tema sõnul võidab erinevatest lepingutest USA sõjatööstus ja see aitab kaasa ka töökohtade loomisele.

Kanniku hinnangul on aga selge, et Euroopa peab hakkama rohkem pingutama.

"Ebakindlus USA tuleviku suhtes ka muudes küsimustes, mitte ainult Ukrainat puudutavates, on vaieldamatult olemas ja jääb mõneks ajaks sõltumata sellest, kes saab seekord presidendiks, kes saab järgmine kord presidendiks. Euroopa peab kaitseküsimustes tegema väga palju rohkem. Euroopa on olnud kaitseküsimustes laisk, lootnud USA kaitsele ja USA toetusele," rääkis Kannik.

Tema hinnangul on Saksamaa viimase aja sõnumid olnud selles küsimuses julgustavad ja Euroopa võimsaima riigina mängib Saksamaa märkimisväärset rolli.