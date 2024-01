Hellrand Tõugu nõunikuks võtmisest: eks see paistab välja veidi tobe

See, et endine roheliste erakonna juht Johanna Maria Tõugu vahetas lühikese aja jooksul erakonda ja asus tööle Tallinna volikogu nõunikuna, võib välja paista tobe, kuid tegu pole ei parteilise töökohaga ega Tõugu sotsiaaldemokraatlikku erakonda ostmisega, ütles ERR-ile volikogu keskkonna- ja kliimakomisjoni esimees Maris Hellrand (SDE).

Tõugu liitus hiljuti sotsiaaldemokraatliku erakonnaga, mõned päevad enne seda sai temast Tallinna linnavolikogu keskkonna- ja kliimanõunik. Tegu on palgalise ametikohaga.

Sellist asjade käiku on juba kritiseerinud Tallinna volikogu opositsioon, Isamaa fraktsiooni juht Karl Sander Kase ütles ERR-ile, et see näeb päris halb välja, et justkui töökoha nimel oleks erakonda vahetatud.

Hellrand nõustus, et kahe asja kattumine võib jätta halva mulje, kuid tegelikkus on midagi muud.

"Eks see välja paistab veidi tobe, sellega ma olen nõus. Aga samas ma ei näe, et see oli parteilise töökoha andmine, sest tal ei olnud seda töökohta tegelikult niivõrd vaja. Tal oli ka enne seda korralik töökoht, tal ei olnud vaja parteilist töökohta," ütles Hellrand ERR-ile.

Hellrand lisas, et praegu on selline aeg, kus sotsiaaldemokraatidega liitumine on väga populaarne ning Tõugut ei olnud vaja erakonda töökohaga osta. "Ma ei näe, et selle töökohaga oleks Johanna Maria erakonna liikmeks ostetud, ma täiesti välistaks selle," ütles ta, lisades, et tema Tõugu värbamise juures ei olnud.

Volikogu keskkonna- ja kliimanõuniku ametikoht oli olemas juba volikogu eelmise koosseisu ajal. Hellrandi sõnul on keskkonna- ja kliimakomisjon tulnud lisaks linnavalitsuste eelnõudele välja ka oma algatustega ja kui varem ei olnud sellist praktikat, siis selle volikogu koosseisu ajal on kõik seda rolli nii mõistnud, et algatused on teretulnud ja oodatud.

Tõugu ise ütles ERR-ile, et nõunikuks asus ta pärast vestlust sotsiaaldemokraadist Tallinna volikogu esimehe Maris Sillaga. "Me arutasime, milline võiks olla Tallinna linnavolikogu kliima- või keskkonnateemaline struktuur või kuidas tähelepanu sinna tuua. Ja siis nad arvasid, et nõunik võiks neil olla mina. Et nad on sellise eraldi positsiooni lausa loonud. Ja siis kutsusid mind seda rolli täitma," lausus ta.

Tõugu sõnul oli sotsidega liitumine ja nõunikuks asumine kokkusattumus.

Sild ütles ERR-ile, et kindlasti ei ole Tõugu puhul tegu parteilise ametikohaga.