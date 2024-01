Ukraina relvajõudude maaväed on nüüd aktiivses kaitses ja on keskendunud positsioonide hoidmisele rinde tuhande kilomeetri pikkusel idapoolsel lõigul, ütles Ukraina relvajõudude maavägede juht Oleksandr Sõrskõi. Venemaal Voronežis kärgatas vähemalt 16 plahvatust.

Oluline 16. jaanuaril kell 9.45:

- Ukraina relvajõud on Sõrskõi sõnul aktiivses kaitses;

- USA eriesindaja sõnul võiks Vene külmutatud varad suunata Ukrainale;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Meedia: Venemaal Voroneži linnas toimus teisipäeva varahommikul ligi 16 plahvatust.

Ukraina relvajõud on Sõrskõi sõnul aktiivses kaitses

Ukraina relvajõudude maaväed on nüüd aktiivses kaitses ja on keskendunud positsioonide hoidmisele rinde tuhande kilomeetri pikkusel idapoolsel lõigul, ütles Ukraina relvajõudude maavägede juht Oleksandr Sõrskõi.

Sõrskõi lisas intervjuus Reutersile, et Ukraina kaitsjad viivad läbi väikesi vasturünnakuid, hoiavad vaenlast valvel ja otsivad võimalusi omapoolseks löögiks. Samal ajal püüab vaenlane initsiatiivi tagasi võita.

"Meie eesmärgid jäävad muutumatuks. Need on oma positsioonide hoidmine ja vaenlase kurnamine maksimaalsete kaotuste tekitamisega," selgitas Ukraina maavägede ülem.

Samal ajal on Vene okupatsiooniväed Sõrskõi sõnul viimasel ajal püüdnud initsiatiivi haarata ja seda Venemaa Ukrainasse sissetungi teise aastapäeva eel.

"Nad liikusid piki idarinnet mitmel suunal eesmärgiga saavutada täielik kontroll Donbassi tööstuspiirkondade üle ja seda hoolimata suurtest elavjõu- ja varustuskaotustest," rääkis Sõrskõi.

Maavägede ülem lisas, et vaenlane üritab taastada positsioone ka riigi lõunaosas Hersoni ja Zaporižžja oblastites.

Ukrainas leidis esmaspäeval ööpäeva jooksul aset 86 relvakokkupõrget.

"Vene okupandid püüdsid mitmel pool eelkõige parandada oma taktikalist positsiooni," teatas Ukraina relvajõudude peastaap oma õhtuses aruandes.

USA eriesindaja sõnul võiks Vene külmutatud varad suunata Ukrainale

USA Ukraina majanduse ülesehitamise eriesindaja Penny Pritzker ütles esmaspäeval, et külmutatud Venemaa varade kasutamine oleks Kiievi rahastamiseks lihtne allikas, kuid juhtivate tööstusriikide ühendus G7 peab esmalt selles ühiselt kokku leppima.

Pritzker rääkis teemal Šveitsis asuvas Davosis toimuva ülemaailmse eliidi iga-aastase kohtumise esimesel päeval, kus Ukraina sõda on päevakorras tähtsal kohal.

Ukraina tahab, et lääneriigid konfiskeeriksid 300 miljardi dollari väärtuses külmutatud Venemaa varasid, et maksta riigi ülesehitamise eest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, kes esineb teisipäeval Maailma Majandusfoorumil, ütles pärast Bernis peetud kõnelusi Šveitsi presidendi Viola Amherdiga, et Venemaa varade saatus on kiireloomuline küsimus.

G7 riigid on samas seisukohal, et igasugune konfiskeerimine on täis juriidilisi probleeme.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval kuut Sumõ oblastis asuvat asulat, teatas sealne sõjaväeadministratsioon, vahendas The Kyiv Independent

Meedia: Venemaal Voroneži linnas toimus teisipäeva varahommikul ligi 16 plahvatust

Vene võimud väitsid, et tõrjusid rünnaku tagasi ja lasid alla kolm drooni. Päev varem, 15. jaanuaril, teatati plahvatustest Kurski linnas, vahendas The Kyiv Independent. Kursk asub ligi 100 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Voronež asub Kesk-Venemaal, oblast ei piirne Ukrainaga. Voronež asub Moskvast umbes 500 kilomeetri kaugusel.

ISW selgitas, miks venelased kõnelevad oma lennuki allatulistamisest

Venemaa väidet, et nende õhutõrje ise lasi nende lennukid alla, võib võtta katsena veenda oma piloote selles, et Musta ja Aasovi mere kohal saab ikka veel ohutult lennata, leiab Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) järjekordne aruanne.

Ukraina relvajõud on teatanud, et lasid pühapäeva õhtul Aasovi mere kohal alla Venemaa haruldase patrull- ja varajase eelhoiatuslennuki A-50 ning kahjustasid tugevalt pommitajat Il-22.

Samal ajal eitas Venemaa meedia USA Sõjauuringute Instituudi ülevaate järgi suures osas seda, et Ukraina väed lennuki A-50 alla tulistasid, väites selle asemel veidral kombel, et lennuki hävitas ekslikult Vene õhutõrje "sõbralik tuli".

Analüütikute meelest tundub see väga kummaline, kuna A-50 on kasutusel Venemaa lennunduse ja võib-olla ka õhutõrje koordineerimiseks ning see, kui Vene õhutõrje tulistas A-50 alla, oleks Vene vägede katastroofiline eksimus.

Teine Vene siseringi allikas ütleb aga, et väide, kuidas Vene väed tulistasid alla A-50, on võltsuudis, mille eesmärk on veenda Vene piloote, et lennud üle Musta ja Aasovi mere on endiselt ohutud ning juhtunu põhjuseks oli inimlik eksitus.

"Pole aga selge, miks peaksid Vene piloodid end mugavamalt tundma juhul, kui nende maapealne õhutõrje on niivõrd ebapädev," märgivad ISW analüütikud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 372 090 (võrdlus eelmise päevaga +1110);

- tankid 6113 (+24);

- jalaväe lahingumasinad 11 358 (+36);

- suurtükisüsteemid 8801 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 961 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 653 (+3);

- lennukid 331 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6877 (+12);

- tiibraketid 1816 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 731 (+33);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1365 (+9).