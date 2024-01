Tsahkna: Kristina Kallas läheb neljapäeval õpetajatele valitsuselt 10 miljonit küsima

Tsahkna sõnul on Kallas 10 miljoni euro taotluse neljapäevaseks kabinetiistungiks esitanud.

"10 miljonit on selleine raha, mis on seda väärt, et streiki ära hoida. /.../ Ma väga loodan, et meil on veel võimalus streik ära jätta," lausus Tsahkna.

Tsahkna sõnul saaks seejärel õpetajatega laua taha istuda, et arutada pikaaegset palgalepet ehk kollektiivlepingut, mis on õpetajate nõudmiste teine pool. Pikaaegne palgalepe tähendaks koalitsioonilepinguga lubatud õpetajate palgatõusu – 2027. aastaks 120 protsenti Eesti keskmisest palgast – fikseerimist

Et streigi ärajätmiseks võiks valitsus 10 miljonit leida, ütles teisipäeval ka sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsiooni juht Jevgeni Ossinovski. See on nii väike summa, et see on hetkega leitav, kui vaid vastav tahe on olemas," ütles Ossinovski "Terevisioonis" valitsuses õpetajate palgatõusu ümber tekkinud erimeelsusi kommenteerides.

Ossinovski sõnul tegi ta ka esmaspäeval koalitsiooninõukogus ettepaneku, et kuna pikaajalise palgaleppe sõlmimine kahe-kolme päevaga ei ole realistlik, aga õpetajate streik võiks ära jääda, et hariduse andmine ei katkeks, oleks valitsusel hea tahte märgina lisaraha leidmine praegusesse aastasse tehtav.

Koalitsiooninõukogu aga esmaspäeval õpetajate palgatõusus kokkuleppele ei jõudnud. Reformierakonna juht ja peaminister Kaja Kallas ütles peale koalitsiooninõukogu "Aktuaalsele kaamerale", et olukorras, kus riigieelarves on raha puudu tulude poole pealt, ei ole hetkel võimalik juurde võtta uusi kulusid.

Õpetajate streik algab plaani järgi järgmisel esmaspäeval ning on tähtajatu. Kristina Kallas ütles esmaspäeval, et läbirääkimised kokkuleppe saavutamiseks õpetajatega jätkuvad viimase hetkeni ehk pühapäevani.