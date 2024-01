Ron DeSantis peatas presidendikampaania, toetab Trumpi

Sotsiaalmeediasse postitatud videos ütles DeSantis, et jõudis otsusele pärast eelmisel nädalal saavutatud teist kohta Iowa valimistel.

"Kui ma suudaksin veel midagi teha, et lõpptulemus oleks soovitu, rohkem ringsõite, rohkem intervjuusid, siis ma teeksin seda, aga ma ei saa paluda meie toetajatelt nende aega ja oma ressursside annetamist, kui meil pole selget võiduteed. Seetõttu peatan täna oma kampaania," selgitas DeSantis.

"Kuigi mul on olnud eriarvamusi Donald Trumpiga, nagu näiteks koroonaviiruse pandeemia ja see, kuidas ta kohtles Anthony Faucit, on Trump üle praegusest presidendist Joe Bidenist. See on selge," lisas ta.

Telekanali CNN allika sõnul kiirendasid DeSantise otsust ebapiisavad kampaaniarahad. Samuti oli Trumpi võidumarginaal Iowas üllatavalt suur.

15. jaanuaril toimunud vabariiklaste eelvalimised Iowas võitis ootuspäraselt Trump, kes kogus üle 50 protsendi häältest. DeSantis oli teine, saades veidi üle 20 protsendi häältest ning edestades napilt endist USA suursaadikut ÜRO juures Nikki Haley't. Neljandaks jäi Vivek Ramaswamy, kes ütles seepeale koheselt, et lahkub ja toetab edaspidi Trumpi.

Vabariiklaste eelvalimised Iowa osariigis käivitasid ametlikult USA 2024. aasta presidendivalimiste protsessi.

DeSantis oli umbes aasta tagasi lühikest aega nii populaarne, et usuti, et ta võib Trumpi vabariiklaste eelvalimistel tõesti tõsiselt proovile panna. DeSantise toetus aga kuivas enne kampaaniat kokku.

Endise presidendi Donald Trumpi valimiskampaania tegi pühapäeval avalduse, et ekspresident hindab Ron DeSantise toetust kõrgelt. Samas avalduses kutsus Trump vabariiklasi üles tema selja taha koonduma.

Vabariiklase Nikki Haley kohta ütles Trump aga, et tegemist on pigem globalistidele ja demokraatidele sobiva kandidaadiga.

"On aeg targalt valida," toonitas Trump.

Haley hoiatas samal ajal oma avalduses, et USA ei ole riik, kus juba ette kuningaid kroonitakse.

"Seni on hääletanud vaid üks osariik. Pooled selle häältest läksid Donald Trumpile ja pooled mitte," rõhutas Haley.

"Valijad väärivad sõnaõigust selles, kas läheme uuesti Trumpi ja Bideni teele või valime uue konservatiivse tee," lisas poliitik.

Pärast DeSantise loobumist on Haley ainus tõsine kandidaat Trumpile väljakutse esitamiseks. Võitlus jätkub teisipäeval New Hampshire'is, kus Haleylt oodatakse Iowast paremat tulemust.

Ühelgi kandidaadil pole kunagi õnnestunud saada partei presidendikandidaadiks ilma, et ta oleks võitnud ühes kahes esimesest osariigist.

Haley seadis laupäeval kahtluse alla Donald Trumpi vaimse tervise, kui ekspresident süüdistas teda võimetuses peatada 2021. aasta 6. jaanuari vägivaldset rünnakut Kapitooliumile.

Trump näis reedel, mõni päev enne New Hampshire'i eelvalimisi peetud kampaaniaüritusel ajavat Haley segamini tollase esindajatekoja spiikri Nancy Pelosiga.

Viidates tema toetajate mässule 6. jaanuaril, ütles Trump: "Nikki Haley vastutas julgeoleku eest. Pakkusime talle 10 000 inimest – sõdureid, rahvuskaarti, mida iganes nad võiksid tahta –, ent nad keeldusid ega taha sellest rääkida."

Haley, Trumpi pearivaal New Hampshire's tõdes, et ei vastutanud Kapitooliumi turvalisuse eest, vaid ei olnud sel ajal isegi ametis.