Saaremaa otsib 30 000 euroga eksperti, et saada selgeks veereostuse põhjus

Saaremaa vald kuulutas välja hanke, et leida Kuressaare veevõrgus joogivee reostumise põhjuste välja selgitamiseks eksperthinnangu tegija. Hanke eeldatav maksumus on 30 000 eurot.

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik ütles ERR-ile, et vald soovib tellida eksperthinnangu, kuna endiselt ei ole teada, mis põhjustas eelmise aasta maikuus Kuressaare veevõrgus joogivee reostumise.

Lepiku sõnul on enne lõplikku teadmist kasutusele võetud hulga abinõusid, et mullu kevadel ja sügisel Saaremaa pealinna piinanud reostus ei korduks.

"Kuressaare Veevärk oluliselt tõhustanud oma kvaliteedijuhtimise süsteemi, sealhulgas suurendanud veeproovide võtmise regulaarsust ja mahtu. Samuti on veetöötlusjaama paigaldatud UV-seade, mis puhastab veehaardest Kuressaare linna veevärki suunatava vee. Lisaks on vee-ettevõte üle vaadanud ja muutnud ehitusprotsesse: näiteks kui ristuvad vee- ja kanalisatsioonitorud, on vaja täiendavalt kontrollida ja veenduda, et torustik oleks ehitatud vastavalt teostusjoonistele," lausus ta.

Eksperthinnang peaks andma ka ettepanekud, kuidas veekvaliteedi kontrollisüsteeme veel tõhusamaks muuta, lisas Lepik.

Terviseamet tuvastas kolibakteri mullu esimest korda Kuressaare joogivees mais, uuesti leiti sama bakter septembris. Siis tuli välja, et reostunud vee probleem on Saaremaal laiem, sest bakterioloogiline reostus tuvastati ka Kuressaarest kuni kilomeetri ulatuses asuvate erakinnistute kaevudes.

Praegu on Kuressaare joogiveega kõik korras ja võetud proovid olnud puhtad, ütles Lepik.