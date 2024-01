Valitsus läheb Eesti Energia tükeldamise plaaniga edasi

Praeguse võimuliidu koalitsioonileppe järgi tuleks Eesti Energiast eraldada võrguettevõte Elektrilevi ja põlevkivi kaevandamine. Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ütles aga hiljuti Vikerraadios, et Eesti Energia peab edasi tegutsema suure ja tugeva ettevõttena, sest kõikidel meie naabritel on samasugused riiklikud ettevõtted.

"Kõik need on suured ja tugevad ning keegi ei näita märki, et hakkaks kuidagi kuhtuma või tahaks keskenduda ainult mingile ühele väikesele valdkonnale. Nii et jah, Eesti Energia teenib minu hinnangul võimsa kontsernina paremini Eesti riigi avalikkuse huve," lausus Mere.

Rahandusministri Mart Võrklaeva (Reformierakond) sõnul minnakse koalitsioonileppe täitmisega edasi. Nimelt on valitsuskabinetile esitatud riigile kuuluvate ettevõtete erastamisplaan, mille järgi on kavas viia Elektrilevi ja täiendav osa Enefit Greenist börsile.

"Kas midagi lahutada või mitte või minna börsile, see ongi (valitsus)kabineti arutelu teema, mina olen esitanud ettepaneku, et minna börsile osaliselt," ütles Võrklaev.

Põlevkiviettevõtte loomise eesmärgiks olnuks kõigile mäetööstustele tooraine osas võrdse konkurentsi tagamine.

"Kui see probleem on nüüd ära langenud, on küsitav, kas see lahutamine on mõistlik. Majanduslikult toob see teatud riske Eesti Energiale, jällegi peame seda valitsuses arutama. Minu esmane tunnetus praegu on see, et kuna probleem on teisel moel lahendatud, siis seda teha vajadust ei ole," lausus Võrklaev.

Energeetikaprofessor Alar Konisti sõnult pole aru saada, mis eesmärki riik suurettevõtte tükeldamisega lahendada soovib.

"Kas see parandab meile ettevõtte pakutavaid teenuseid ja tooteid? Kas see muudab meie tarbijatele võrgutasud soodsamaks? Ja kas see tagab meile ka energiajulgeoleku? Mida suurem on kontsern, seda kergem on sellel ettevõttel laenu saada, seda kergem on sellel ettevõttel ka erinevaid projekte finantseerida ja kui tekib ka kas või mingisugune kriisiolukord, on ettevõtte siseselt neid täiendavaid vahendeid ka (võimalik) leida ja seda olukorda parandada," rääkis Konist.