Riigikogu külastasid Tiibeti eksiilvalitsuse juht ja dalai-laama esindaja

Tiibeti pagulasvalitsus loodi 1959. aastal ja seda valivad tiibetlased Põhja-Ameerika, Euroopa ja Australaasia pagulaskogukondadest.

Külaskäigu korraldas riigikogu Tiibeti toetusrühma esimees Juku-Kalle Raid. Kohtumisega kaasnesid teadusettekanded Tiibeti ajaloost.

"Vaatamata sellele, et Eesti on väike riik, on see üks 27 Euroopa Liidu liikmest. Tal on samad õigused nagu kõigil teistel riikidel Euroopas rääkida õiguse, vabaduse, väärtuste nimel, mida teie Euroopas hindate," kõneles Tsering.

"Nähtavas tulevikus valitseb olukord, mille me peame üle elama. Aga meie usume rahusse, tema pühadus usub rahusse ja tõesse. Sest lõpuks peab tõde püsima jääma ja meie rahumeelne vastuhakk võitma," sõnas Frasi.

"See, et Tiibeti eksiilvalitsus nii kõrgel tasemel Eestis parlamendis just on, on Euroopas üsna haruldane. Euroopa riigid ühtse Hiina poliitika valguses ja Hiina reaktsiooni kartuses seda tegema ei kipu. Eesti on selles mõttes väga hea erand," rääkis Raid.