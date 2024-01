NATO eksjuht: Putini panustamine Trumpi toetusele on Kremli valearvestus

NATO endine peasekretär lord George Robertson ütles, et Vladimir Putini strateegia oodata Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja on järjekordne Kremli valearvestus. Robertson tõi välja, et ametis olles Trump tegelikult suurendas USA panust NATO-sse.

Robertson on Suurbritannia endine kaitseminister ja pidas kõne Briti parlamendi ülemkojas. Ta ütles, et vaatamata oma Vene-sõbralikule retoorikale Trump tegelikult suurendas NATO rahastamist, vahendas Bloomberg.

"Praegu, kui Venemaal tõelisi edusamme pole, näib, et Putin saab ainult oodata, kuni Donald Trump valitakse ametisse. Ta (Putin) loodab, et ta teeb siis sõja lõpetamiseks räpase tehingu. Kuid isegi see strateegia, kui seda võib nii nimetada, on vale," rääkis Robertson.

Robertsoni sõnul kohtus ta hiljuti Kongressi vabariiklastega, kes ütlesid samuti, et see on vigane strateegia. Robertsoni sõnul teeb Kreml seetõttu järjekordse valearvestuse, kui loodab Trumpi naasmise peale.

"Ametis olles saatis president Trump vaatamata oma retoorikale rakette Poolasse, suurendas NATO rahastamist ja suurendas jõuliselt oma sõjaväe võimekust," rääkis Robertson.

Suurbritannia endine tippdiplomaat Simon McDonald hoiatas aga, et Trumpi valituks osutumisel võib sattuda ohtu kümnete miljardite dollarite väärtuses abi Ukrainale. Tema sõnul muudaks Trump USA poliitikat.

"Nii, et kui Donald Trumpist saab president, seisame silmitsi väljavaatega, et kaob suurema osa sõjalisest abist, mida Ukraina vajab võitluse jätkamiseks ja selle võitmiseks. Nii, et ülejäänud lääne jaoks on püsti küsimus, kas oleme valmis seda tohutut erinevust tasa tegema? See erinevus on kümneid miljardeid naelu ja see on võitluse jätkamiseks vajalik," rääkis Simon McDonald.

Ka Briti õhuväe endine ülem Jock Stirrup ütles, et Lääne-Euroopa ei tohiks liiga palju USA peale lootma jääda. Tema sõnul peab Lääne-Euroopa suurendama nii kaitsekulutusi kui ka oma kaitsetööstuse võimsust.