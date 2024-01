Läänemets: õpetajate palgaleppeta ei tule valitsuses ka teisi kokkuleppeid

"Me oleme ikka seal kinni, et Reformierakonnal soovi pole seda streiki lõpetada. Jätkame veenmistööga ja homme, kui valitsuse erinevad osapooled hakkavad riigieelarve strateegiat arutama, siis ma arvan, et kokkuleppele jõudmiseks on vaja ka õpetajate palgaküsimus lahendada," ütles Läänemets ERR-ile.

Kui ei sünni õpetajate teemal kokkulepet, siis ei sünni ju üheski teemas kokkulepet, ütles Läänemets. "Täna siin on kaks valitsuserakonda, kes püüavad Eestile lahendust leida, üks valitsuserakond, kes lihtsalt ütleb, et streik on midagi halba, õpetajad teevad midagi halba ja sellega tegeleda ei tuleks. Ma arvan, et see on lihtsustatult öeldult see küsimus, mis on päevakorras," sõnas Läänemets.

"Lõpuks tuleb koalitsioonis kõigis asjades kompromiss leida. Kui me soovime kompromissi eelarvestrateegias, peame kompromissi leidma ka õpetajate palkade osas," lisas minister.

Läänemets ütles, et kõigepealt soovib ta kuulata ära, mis on rahandusminister Mart Võrklaeva ettepanekud. "On räägitud, et riik peaks laenu võtma, sotsiaaldemokraatide koha pealt me oleme alati olnud sellel seisukohal, et näiteks OÜ-tamine tuleks lõpetada, bürokraatiat tuleks vähendada, see annab kulude kokkuhoidu tegelikult mitte ainult riigile, vaid ettevõtjatele ka. Ja kolmandaks, et rikkaid inimesi tuleks rohkem maksustada, et oleks võimalik meil õpetajatele palkasid maksta," loetles Läänemets SDE-le vastuvõetavaid lahendusi.

Rikaste all pidas Läänemets silmas kuus 5000 eurot või rohkem teenivaid inimesi.

"Lõpuks on kõik tervik, et ega meil ei ole võimalik ühtegi osa sellest varasemast kokkuleppest muuta, ka seda, mida rahandusminister ja peaminister soovivad, ilma, et me kõigis muudes küsimustes kokku ei lepi. Nii et tuleb pikk ja sisukas päev," ütles Läänemets teisipäeval aset leidva riigieelarve strateegia arutelu kohta valitsuses.

"On võimalik riigiametnike preemiatest loobuda, aga arvatavasti tuleb mingeid muid kulusid ka kokku tõmmata, aga lõppkokkuvõttes, kui need kulud on mõeldud noorsoovaldkonda ühes või teises kohas, siis kui need panna õpetajate palkadesse, mis on ka noorsootöös oluline osa või noorte kasvamises oluline osa, siis võibolla seda peab tegema," märkis minister.

Eesti õpetajad alustasid 22. jaanuaril tähtajatut streiki, mis kestab ka sellel nädalal. Esimesel päeval oli streigist osalemisest teatanud üle 18 000 õpetaja, kellega liitus kolmapäeval kolmepäevaseks toetustreigiks ligi 6000 lasteaiaõpetajat. Õpetajate ametiühingu teatel on nad nõus streigi lõpetama, kui nende palk tõuseb sel aastal vähemalt viis protsenti ehk siis, kui valitsus leiab seal aastal nende palgatõusuks 10,8 miljonit eurot.