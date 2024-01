Valga-Võru-Koidula raudteeliini kordategemine jäi soovitud toetuseta

Kliimaministeerium koostöös kaitseministeeriumi ja Eesti Raudteega taotles Euroopa fondidest raha, et teha korda 88 kilomeetri pikkune Valga-Võru-Koidula raudteeliin ning rajada Sõmerpallu laadimisplatvorm.

Viimati 1980. aastate alguses remonditud raudtee on jäänud ajale jalgu, mistõttu on seal kiirusepiirangud. Reisirongiliiklus katkes seal 2001. aastal ja praegu kasutavad liini harvad puidurongid.

Kohalikus vaates pidanuks korda tehtud liin andma hoogu piirkonna majandusele. Kuna ligi 70 miljonit eurot maksma minev projekt ei jäänud tihedas konkurentsis sõelale, siis praegu seda korrastama ei hakata.

"Eesti Raudteel kindlasti selliseid vahendeid ei ole, et teha sellised investeeringud nagu selle projektiga oli mõeldud ja taastada seal reisirongiliiklust. Meie kohustus on hoida raudtee korras, tagada kehtestatud kiirused ja ohutus. Täiendavaid investeeringuid sinna kindlasti meil plaanis teha ei ole," rääkis Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Kaitseministeeriumi teatel on raudteed vaja nii liitlaste kui ka Eesti kaitseväe tehnika vedamiseks, seega ei ole neil kavas projektist loobuda, kuna see teenib mitut olulist eesmärki.

"See toetab kindlasti riigi kliimaeesmärkide täitmist, arendab kaubavedu raudteel, samuti loob võimaluse reisijateveoks kõnealuses piirkonnas, samuti toetab piirkondlikku majandust ja samuti toetab kaitseväe tegevust piirkonnas. Me läheme kindlasti edasi koostöös kliimaministeeriumi ja Eesti Raudteega Euroopa Liidu rahastuse otsimisel. Paralleelselt kindlasti tasub edasi minna ka projekti ettevalmistustöödega, et olla valmis võimalikuks järgmiseks rahastustaotluseks," ütles kaitseministeeriumi innovatsiooni osakonna juhataja Miiko Peris.