Eesti Raudtee rajab sõjatehnika transpordiks Sõmerpallu raudteesõlme

"Eesti raudtee eesmärk on rekonstrueerida Valga-Koidula raudteeliin selliselt, et oleks tagatud nii tsiviil- kui ka kaitseotstarbeline kasutus. Sellesse projekti kuulub Sõmerpalu jaama laiendamine ehk sinna rajatakse laadimisplatvorm. Jaam ehitatakse selles ulatuses ümber, et oleks võimalik seda rajada," rääkis Eesti Raudtee ehitusteenistuse juhi Riho Vjatkin ERR-ile.

"Terve Valga-Koidula raudteeliin, umbes 88 kilomeetrit, rekonstrueeritakse. Sinna loome platvormide rajamisega eelduse reisirongiliikluse käivitamiseks. Samuti teeme Sõmerpalu jaamast laienduse Mustassaare suunal, kohalikud töösturid saavad siis kaubaveod raudteele [suunata]," lisas Eesti Raudtee ehitusjuht.

Sõmerpalu raudteesõlme laiendusega tuleb sinna juurde kaks-kolm rööpapaari, riigimaale rajatakse laadimisplatvorm.

Sõmerpalu raudteejaam praeguses olukorras. Autor/allikas: Mirjam Mõttus / ERR

"Kohalik omavalitsus on plaaninud kohe-kohe algatada üldplaneeringu, teemaplaneeringu, mille raames hinnatakse siis kavandatud tegevust, asukohta ja täpsustatud ehitustingimusi. Ja samuti koostatakse selle käigus keskkonna mõjustrateegiline hindamine," selgitas Vjatkin.

Rääkides Valga-Koidula raudteeliini rekonstrueerimisest, ütles Vjatkin, et viimane remont toimus seal 1980ndate keskpaigas. "Seal on tee üsna halvas seisukorras, on kehtestatud mitmeid kiiruspiiranguid ja kui täna seal reisirongiliiklus avada, siis ei ole see kindlasti atraktiivne. Põhimõtteliselt on meil plaan kogu lõik kapitaalremontida, seal olevat rajatised samuti ja nagu ütlesin, siis taastame reisiplatvormid antud liinil. Et hiljem oleks siis tagatud meie poolt sõidukiirus 120 kilomeetrit tunnis reisirongidele ja kaubarongidele siis 80 kilomeetrit tunnis."