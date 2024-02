Sotsiaaldemokraadid püüavad europarlamendi valimistel kahte kohta

Sotsiaaldemokraatide volikogu kogunes laupäeval Tartus, et koguda ideid uude majandusprogrammi. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul tahavad nad majanduses keskenduda energeetikale.

Majandusdebatile järgnes Euroopa Parlamendi valimisprogrammi arutelu. Sotsiaaldemokraadid soovivad europarlamendi valimistel saada kaks kohta.

"Europarlamendis, ma arvan, et me keskendume mitte ainult julgeolekule, me keskendume majandusele, töökohtadele ja ka migratsioonile. Ehk siis meie arvates tuleks ka kogu migratsiooni teistmoodi vaadata. Et iga inimene, kes tahab üle idapiiri tulla, ei ole sõjapõgenik, vaid tegelikult tänapäeval kasutatakse seda hübriidrelvana. Euroopa Liit tervikuna on nii suur, kes suudaks maailmas seda muutust ellu kutsuda, kuidas me maailma tasemel migratsiooni näeme," rääkis Läänemets.