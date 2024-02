Iraagis toimunud USA droonirünnakus hukkus Iraani toetatud rühmituse komandör

Iraagi pealinnas Bagdadis toimunud USA droonirünnakus hukkus Iraani toetatud rühmituse Kataib Hezbollah komandör Wisam Mohammed "Abu Baqer" al-Saadi. Tegemist on USA vastusega rühmituse jaanuarikuisele rünnakule USA sõjaväebaasile Jordaanias, milles hukkus kolm sõdurit ja veel 41 sai haavata.

Asjaga kursis oleva isiku sõnul vastutas al-Saadi Kataib Hezbollah Süüria operatsioonide eest, kirjutab Financial Times.

Kolmapäeval aset leidnud droonirünnak on juba teine kord alates oktoobrist, kui USA sihib Iraagis tegutseva Iraani toetatud äärmusrühmituse kõrget juhti. USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ametnikud on lubanud vastata Jordaanias eelmisel kuul USA sõdurite vastu korraldatud rünnakule.

Samas tekitavad USA vasturünnakud hirmu, et Iraani toetatud rühmitustega võitlemine võib kaasata Washingtoni laiemasse konflikti Lähis-Idas.

USA sõjavägi tabas läinud nädalavahetusel 85 sihtmärki seitsmes Iraagi ja Süüria paigas vastuseks Iraani toetatud rühmituste rünnakutele oma sõduritele. Samuti korraldab USA õhurünnakuid huthi mässuliste sihtmärkidele, püüdes piirata huthide võimet jätkata rünnakuid kaubalaevadele Punasel merel.

Bideni administratsioon on korduvalt rõhutanud, et see püüab heidutada Iraani ja selle toetatud rühmitusi piirkonnas, vältides samal ajal eskalatsiooni. Alates 18. oktoobrist aset leidnud Iraani toetatud rühmituste rünnakutes hukkus kolm ja sai viga 143 USA sõdurit.

USA süüdistab Jordaanias toimunud rünnakus Iraagi Islami Vastupanuliikumise nimelist Iraani toetatud rühmituste võrgustikku ning kahtlustab, et just Kataib Hezbollah oli rünnaku toimepanija.

Iraan hoiatas eelmise nädala lõpus, et USA drooni- ja õhurünnakud kasvatavad ebastabiilsust Lähis-Idas. Kataib Hezbollah teatas pärast Jordaanias toimunud rünnakut, et see peatab praeguseks ajaks edasised rünnakud USA sõduritele.

Iraani võimud väidavad, et nende toetatud rühmitused käituvad omal algatusel ega lähtu Teherani juhistest.