Parlamendierakonnad avaldavad oma eurovalimiste nimekirjad aprilli alguseks

Sotsiaaldemokraatide esinumber on Marina Kaljurand. Nimekiri kinnitatakse 16. märtsil üldkogul. Erakonna esimees Lauri Läänemets ise ei kandideeri.

"Ei ole plaaninud. Meie tava on see, et need inimesed, kes kavatsevad Eestis kindlasti olla ja mina kavatsen, siis need kandideerima pole läinud," ütles Läänemets.

Keskerakond pakkus esinumbri kohta Jüri Ratasele, kuid läks teisiti, ütleb Mihhail Kõlvart, kes ise on nõus Euroopa Parlamendi valimistel kandideerima.

"See valmisolek on olemas. Kui erakond seda vajab, siis ma olen valmis ka kandideerima," sõnas Kõlvart.

Kandideerimist kaalub ka Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Nimekirja esinumbrit erakond veel ei avalikusta

"Kui vaadata laiemat konteksti, siis ma arvan, et Riho Terras on teinud Euroopa Parlamendis väga head tööd. Kas Jüri Ratas on ka nimekirjas? Ma arvan, et ta annaks kindlasti kaaluka panuse selles tiimis," rääkis Reinsalu.

EKRE nimekiri jõuab avalikkuse ette märtsis. Erakonna esimees Martin Helme ise pole kandideerimise kohta otsust teinud.

"Seda ma täna ei saa öelda, sest meil on mõned inimesed, kes on veel otsustamata, kas nad tahavad või ei taha kandideerida. Kogu nimekirja lõpliku avaldamiseni me jõuame," ütles Helme.

Eesti 200 juhatus on nimekirja küll arutanud, kuid nimekirja veel ei avalikustata.

"Europarlamendi valimised on sedavõrd olulised, et mitte keegi ei saa kõrvale jääda. Ehk siis kindlasti on meie valimisnimekirjast võimalik leida riigikogu liikmeid, suurima tõenäosusega ka ministreid," ütles Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas.

Reformierakonna nimekiri selgub 7. aprillil erakonna üldkogul ja enne seda on sisevalimised.

"Initsiatiiv peab inimese enda seest tulema ja 10 toetusallkirja liikmete poolt on ka vaja, et oleks olemas. Meie sisevalimiste kord seda nõuab," sõnas Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Suslov ütles, et kandideerida saab soovi korral ka Andrus Ansip, kellel erakonna esimees Kaja Kallas seda teha ei soovitanud. Kaja Kallas ise on varem öelnud, et ta Euroopa Parlamendi valimistel ei kandideeri. Euroopa Parlamendi valimispäev on 9. juunil.