EL nõuab sotsiaalmeediaplatvormidelt tehisaru sisuloome piiramist valimiste eel

Euroopa Komisjon on mures, et enne juuni alguses toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi sageneb sotsiaalmeediavõrgustikes tehisaru loodud võltsitud videote ja tekstide levik, mis võib valimistulemusi mõjutada. Komisjon nõuab tehnoloogiaettevõtetelt tehisaru loodud sisu leviku piiramist.

Eriti mures on Brüssel niinimetatud generatiivse tehisaru võime pärast luua sünteetilist teksti, süvavõltsinguid ehk deepfake'isid ja võltsitud häälsõnumeid. Sellist sisu sisaldavad postitused võivad mõjutada valijate eelistusi vahetult enne valimisi, vahendab Financial Times.

Euroopa Komisjon nõuab, et tehnoloogiaettevõtted viiks ellu generatiivse tehisaru kasutamist piiravaid meetmeid. Näiteks pakub komisjon välja, et sellisel viisil loodud videod sisaldaks vesimärki ning postituste juures oleks viidatud usaldusväärsetele allikatele. Samuti soovitakse, et kasutajaid hoiatataks võimalike faktivigade eest.

Selliseid ettevõtteid nagu Google'ile kuuluv YouTube kutsutakse üles viima läbi generatiivsete tehisaru mudelite põhjalikku testimist ning tegema koostööd faktikontrollijatega. Brüssel kavatseb samuti kutsuda ettevõtteid üles kasutama kindlat süvavõltsingute tähistust ning tegema koostööd reklaamiandjatega valeinfo piiramisel.

Euroopa Liit on eriti mures, et generatiivset tehisaru kasutatakse "võltsitud ja eksitava sünteetilise sisu loomiseks ja levitamiseks poliitiliste figuuride, sündmuste, valimisküsitluste, kontekstide või narratiivide kohta".

"2024. aasta on oluline valimisaasta. Seetõttu kasutame täiel määral kõiki [seadusega] pakutud vahendeid tagamaks, et platvormid täidavad oma kohustusi ning neid ei kasutata ära meie valimiste manipuleerimiseks, samal ajal kaitstes sõnavabadust," ütles neljapäeval komisjoni volinik Thierry Breton.

Kuigi komisjoni juhised pole õiguslikult siduvad, satuvad suured meediaplatvormid surve alla näitamaks, et nad piiravad ohtlikku generatiivset tehisaru enne novembrikuiseid USA presidendivalimisi. Mõned ettevõtted nagu OpenAI on juba hakanud tähistama võltsfotosid.