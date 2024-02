EL võib kehtestada sanktsioonid kolmele Hiina ettevõttele Venemaa abistamise eest

Euroopa Liit tegi ettepaneku kehtestada sanktsioonid umbes 20 ettevõttele, millest kolm tegutseb Hiinas. Sanktsioonide põhjuseks on ettevõtete koostöö Vene sõjatööstuse või sõjaväega. Kui liikmesriigid toetavad sanktsioonide kehtestamist, oleks see esimene kord, kui Venemaa-vastaste sanktsioonide alla satuvad Hiina ettevõtted.

Lisaks kolmele Hiina ettevõttele soovitakse kehtestada sanktsioonid ka India, Sri Lanka, Serbia, Kasahstani, Tai, Türgi ja Hongkongi ettevõtetele, selgub Bloombergi kätte sattunud dokumendist.

Nimekiri "ei tähenda, et [ettevõtete] tegevuse eest peetakse vastutavaks jurisdiktsiooni, milles nad tegutsevad," seisab dokumendis.

Pakutavate piirangute kehtestamine tähendaks seda, et Euroopa ettevõtetel oleks keelatud kaubelda sanktsioonide all olevate firmadega. Varem soovis EL kehtestada sanktsioonid mitme Hiina ettevõtte vastu, mis aitasid Venemaal pääseda ligi sanktsioonide all olevatele kaupadele, kuid mitme liikmesriigi vastuseisu tõttu loobuti toona sanktsioonide kehtestamise plaanist.

Hiina on EL-i üks tähtsamaid kaubanduspartnereid. Näiteks on Hiina suurim eksporditurg Saksa autotootjatele.

EL- sanktsioonide kehtestamiseks on vaja liikmesriikide ühehäälset heakskiitu.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja keeldus ettepanekut kommenteerimast ja Hiina Brüsseli saatkond ei vastanud Bloombergi kõnele.

Dokumendi järgi süüdistatakse Hiina ja teiste riikide ettevõtteid "Venemaa sõjalises ja tehnoloogilises tugevdamises või Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori arendamise toetamises". Enamik ettevõtteid tegutseb elektroonikasektoris.

EL on seni kehtestanud sanktsioonid rohkem kui 620 ettevõttele, millest enamik on pärit Venemaalt.

Veebruari lõpuks soovib EL kehtestada sanktsioonid kokku rohkem kui 110 organisatsioonile ja inimesele.