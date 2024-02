Tallinna korterihinnad tõusid aastases võrdluses

Maa-ameti andmetel tehti 2024. aasta esimesel kuul kinnisvaraturul 2502 ostu-müügitehingut, mida on üks protsent vähem kui eelmine aasta. Tehingute koguväärtus oli ligi 246 miljonit eurot, mis on umbes 12 miljonit enam kui jaanuaris 2023.

Eluruumina müüdud korteriomandiga tehti 1318 tehingut, hoonestatud maadega 327 tehingut ning hoonestamata maadega 697 tehingut. Korteriomandite ja hoonestamata maa tehingutest tähendab see kasvu vastavalt üks protsent ja kaks protsenti. Hoonestatud maa tehingute arv langes 19 protsenti.

Tallinnas tehti 542 korteritehingut, mida oli 19 protsenti rohkem kui 2023. aasta jaanuaris. Võrreldes eelmise kuuga langes tehingute arv pealinnas 33 protsenti, kuid see on ootuspärane, sest detsember on ajalooliselt üks aasta kõige aktiivsem kuu ning jaanuar see-eest madalama aktiivsusega, märkis maa-amet.

Tehingud uute korteritega Tallinnas jätkas langustrendis, samas korterite järelmüük kasvas aasta võrdluses 40 protsenti.

Pärnu korteriturul toimus jaanuaris 25 korteritehingut, kõik toimusid järelturul. Tartus müüdi jaanuaris 90 korterit.

Jaanuaris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 2902 eurot ning aastaga on ruutmeetri hind kasvanud ligi protsendi. Sealhulgas pealinna uue korteri ruutmeeter maksis jaanuaris keskmiselt 4507 eurot ja vanema korteri ruutmeeter 2729 eurot. Aastane hinnakasv on uute korterite puhul 29 protsenti ning järelturu ruutmeetri hinnatase on ligi kolm protsenti suurem kui 2023 jaanuaris.

Tartus oli korteri ruutmeetri keskmine hind 2256 eurot, mis tähistab aastast langust ligi kuus protsenti. Pärnu korteri ruutmeetri keskmine hind oli jaanuaris 1904 eurot.