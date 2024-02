Politico: EPP tegi von der Leyeni survel kannapöörde kliimapoliitikas

Euroopa Parlamendi suurim erakond, paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei, loobus oma varasemast nõudest tühistada sisepõlemismootoriga sõidukite müügi keeld, mis hakkab kehtima alates 2035. aastast. Keelu suureks toetajaks on EPP eeldatav esinumber Euroopa Parlamendi juunikuistel valimistel, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Euroopa Liit on leppinud von der Leyeni eestvedamisel kokku, et alates 2035. aastast keelatakse EL-is sisepõlemismootoriga sõidukite müük. Samas olid selle keelu vastu paljud von der Leyeni kodupartei EPP poliitikud, kelle soovil lisati nõue keeld tühistada EPP valimisprogrammi mustandisse.

Ometi puudub uues valimisprogrammi mustandi versioonis, mis valmis 14. veebruaril ja mida nägid Politico ajakirjanikud, nõue loobuda sisepõlemismootoriga sõidukite müügi keelustamisest. Kui erakond kinnitab valimisprogrammi praegusel kujul Bukarestis märtsi alguses peetaval kongressil, oleks tegemist suure võiduga von der Leyenile.

EPP ei soovinud kommenteerida Politicole oma valimisprogrammi.

Samas langeb Politico käsutusse jõudnud tekst kokku von der Leyeni kolmapäeval tehtud kommentaariga.

"2035. aastaks peab olema null [uutest sõidukitest pärinevaid] heitmeid," ütles von der Leyen. Samas meenutas komisjoni juht keelu kriitikutele, et transpordis kliimaneutraalsuse saavutamist taotlevat meedet vaadatakse nagunii üle 2026. aastal.

Esmaspäeval teatas von der Leyen, et ta kavatseb kandideerida teiseks ametiajaks Euroopa Komisjoni presidendina ning ta teeb seda just EPP esinumbrina.

Von der Leyeni esimese ametiaja jooksul vastu võetud Euroopa rohelepe on tekitanud pingeid EPP-s. Siiski lubab erakond oma valimisprogrammi mustandis jätkata roheleppe elluviimist.

"Me tahame arendada Euroopa rohelepet edasi. Rohelepe pole meile uus ideoloogia nagu seda esitlevad rohelised või sotsialistid, see on jõukama, innovaatilisema, konkurentsivõimelisema ja jätkusuutlikuma Euroopa iseloomulik tunnus, mida EPP toetab," seisab valimisprogrammi mustandis.

Ka EPP president Manfred Weber, kes on varem kritiseerinud mitmeid roheleppe poliitikaid, avaldas sellele oma toetust.

"Rohelepe on EPP lepe," ütles Weber kolmapäeval.

Valimisprogrammi mustandis tuuakse siiski välja, et erakond peab positiivsete stiimulite poliitikat ettekirjutustest palju tõhusamaks heitmete vähendamisel.