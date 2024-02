Saksamaa rohelised süüdistavad valitsuse probleemides rahapuudust

Leipzigisse kogunenud rohelised arutavad võimalusi Saksa valitsuse reitingut mõjutavate majandusprobleemide lahendamiseks. Eelmisel aastal tabas riiki majanduslangus, samas kui valitsuse summaarne toetus on langenud kõigest kolmandikuni kõikidest valimiseelistusega valijatest.

Samal ajal kui tema erakonnakaaslased arutasid võimalusi tekkinud probleemide lahendamiseks, süüdistas rohelisest põllumajandusminister Cem Özdemir valitsuse kehvas käekäigus koalitsioonipartnerite sagedasi omavahelisi vaidlusi, kirjutab Euractiv.

"[Valitsus] on kindlasti teinud vigu. Me suudame vältida meie hea töö tunnustamist, sest me vaidleme kogu aeg," ütles minister.

Hetkel on suurimaks vaidluseks koalitsiooni sees suhtumine valitsuse kuludesse. Rohelised soovivad näha rohkem investeeringuid majandusse, rohepöördesse ja riigikaitsesse, milleks nad soovivad võtta laenu. See pole aga meelt mööda ettevõtjasõbralikule Vabale Demokraatlikule Parteile (FDP), mille esimees Christian Lindner juhib Saksa rahandusministeeriumit.

"Selle koalitsiooni eesmärk on ühtlasi reageerida tegelikkusele, ning seetõttu leiavad aset õigustatud arutelud selle üle, kuidas me saaksime majandust toetada ajal, kui me kõik sooviksime näha palju rohkem investeeringuid," ütles Leipzigis roheliste parlamendifraktsiooni kaasjuht Katharina Dröge. Samas tunnistas ta, et koalitsioonipartnerite vaated investeeringute suurendamisele on üksteisest väga kauged.

Hiljuti tekkis uus vaidlus kavandatud ettevõtete maksureformi üle rohelisest majandusministri Robert Habecki ja Lindneri vahel. Põhjuseks on asjaolu, et Lidnner ei soovi rahastada reformi võla suurendamise teel.

Roheliste arvates on Lindneri rahanduspoliitika liiga piirav, samuti soovib erakond muuta leebemaks Saksa põhiseaduses sätestatud niinimetatud võlapidurit, mille järgi ei tohi riigieelarve puudujääk olla suurem kui 0,35 protsenti aastas. Viimast saab muuta aga ainult FDP ja opositsioonilise Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) toel, sest muudatuseks on vaja parlamendi kahekolmandikulist enamust. Nii FDP kui CDU ei toeta muudatust.

Samuti kasutab CDU oma arvestatavat esindatust Saksa parlamendi ülemkojas Bundesratis mitme valitsuse kokkulepitud maksusoodustuse takistamiseks.

Dröge ütles, et rohelistest, FDP-st ja sotsiaaldemokraatidest (SPD) koosnev koalitsioon on korduvalt kutsunud CDU juhti Friedrich Merzi üles tegema koostööd seadusandluse osas, kuid see pole tulemusteni viinud.

Ka Özdemir soovib, et opositsioon teeks valitsusega rohkem koostööd.

"Need pole ainult [valitsuse] probleemid, need on riiklikud probleemid," ütles Özdemir.

Hetkel naudib CDU küsitlustes selget edumaad kõikide teiste erakondade ees. Kui CDU ja selle Baierimaa sõsarpartei CSU koondtoetus ulatub 30 protsendini, ei ületa ühegi teise erakonna toetus 20 protsendi piiri.