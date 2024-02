Siseministeerium ei plaani Koidula piiripunkti sulgeda

Kui pool aastat tagasi arutati selle üle, kas Koidula piiripunkti sulgemine võiks tuua kaasa rahalise kokkuhoiu, siis siseministeeriumi tellitud analüüs näitas, et piiripunkti sulgemine muudab kohalike inimeste elu märgatavalt halvemaks.

"Analüüsis toodi väga selgelt välja, et üks asi on kokkuhoid, aga teine on see, mis mõjutavad kogukonda ja nende näidetena on töökohtade kadumine, seega ka kohaliku omavalitsuse võimekuse vähenemine, mis omakorda viib selleni, et inimesed võivad hakata ära kolima," tutvustas siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna juht Janek Mägi analüüsi tulemusi.

"Teiseks see, et üle piiri käivatel töötajatel ei ole nii lihtne ja selle tõttu kannatab kohalik ettevõtlus, mis omakorda viib selleni, et kohaliku omavalitsuse tulubaas väheneb ja kohalik elu halveneb ja seetõttu võivad inimesed sealt ära kolida. Seega sellise matemaatilise ja sotsiaalmajandusliku analüüsi põhjal on siseministri ja siseministeeriumi seisukoht, et selle piiripunkti sulgemine ei ole hetkel otstarbekas."

Mägi lisas, et kuigi viimasel ajal on Kagu-Eesti piiripunktide töös toimunud mitmeid muutusi, ei ole mõttekas nende põhjal teha kaugeleulatuvaid otsuseid.

"Soome on ju oma piiripunktid sulgenud ja pikendab seda otsust paari kuu kaupa ning väga raske on selle põhjal mingeid kaugeleulatuvat järeldust teha. Venemaaga kaubaliiklus on pidevalt vähenenud, inimeste liiklus väheneb, kuid selles mõttes ei ole praeguste trendide põhjal mõistlik teha kaugeleulatuvaid järeldus," sõnas Mägi.

Suvel küsis siseministeerium teiste ministeeriumide arvamust Koidula maanteepiiripunkti töökorralduse optimeerimiseks. Rahandusministeerium toetas toona piiripunkti sulgemise ideed, sest see aitaks hoida kokku ka ligi 11 miljonit eurot, mis läheks muidu piiripunkti haldamiseks ja remondiks.

Koidula piiripunktis vähenes 2022. ja 2023. aasta võrdluses veoautode piiriületus 31 protsendi võrra.

Praeguseks on aga nii Koidula kui ka Luhamaa piiripunkti koormust kasvatanud Narva piiripunkti sulgemine autodele.