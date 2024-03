Katri Raik: olen valmis Kaljuranna toetuseks eurovalimistel kandideerima

Endine Narva linnapea Katri Raik ütles, et on valmis kandideerima Euroopa Parlamendi valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas, et toetada esinumbrit Marina Kaljuranda.

"Eks kõik lähevad valimistele, et võita, aga mina kandideerin eelkõige Marina Kaljuranna toetuseks," ütles Raik ERR-ile.

"Ma arvan, et tänaseks on mul ka nendes küsimustes, millega Euroopa Parlamendis tegeletakse üht-teist kaasa öelda. Ma ei tahaks, et ühestki riigist kujuneb sellist tupikut, nagu praegu on saanud Narvast seoses Venemaa läheduse ja silla sulgemisega. Teine küsimus, mis mind muretsema paneb on see kuidas kasutada õiglase ülemineku raha nii, et regioonid ei jääks vaeslapse rolli. Eks kõik sellised ääreala, rahvusvähemuste ja piiriküsimused on mulle südamelähedased," lausus Raik.

Samas ütles Raik, et kui laual peaks olema valik Brüssel või Narva, siis otsustab ta viimase kasuks.

"Eks ma ju ikkagi tahan kandideerida järgmistel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Mulle on selle linna areng ja inimesed väga südamelähedased. On selge, et ma ei rõõmusta nende asjade üle, mis praegu Narvas juhtuvad," sõnas Raik.

"Ma olen lõpetanud selle elus, kus ma ütlen kindlalt jah või ei. Poliitikas annavad ajad arutust, aga ma kandideerin eelkõige erakonna toetuseks," lisas Raik veel.

Raik rääkis veel, et peab kandideerimise läbi rääkima veel ka oma tööandja Tartu Ülikooliga. "Ma pean leidma võimaluse minna Tartu Ülikoolist puhkusele selleks, et valimiskampaaniat kaasa teha," lausus Raik.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond kinnitab Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja ja programmi 16. märtsil toimuval üldkogul.

Sotsiaaldemokraatide esinumbriks on esitatud eurosaadik Marina Kaljurand, lisaks on esitatud Sven Mikser, Jevgeni Ossinovski, Tanel Kiik, Ivari Padar, Elo Kiivet, Riina Sikkut. Erakonna esimees Lauri Läänemets ise ei kandideeri.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad selle aasta 6.-9- juunil.