Taro: Eesti 200 esinumbriks europarlamendi valimistel saab ilmselt Tsahkna

"Plaanime osaleda Euroopa Parlamendi valimistel ja konkureerida vähemalt ühe koha pärast," ütles Taro kolmapäeval ERR-i venekeelses veebisaates "Otse uudistemajast".

Ta lubas, et Eesti 200 seab 9. juunil toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel üles oma parimad kandidaadid.

"Kuigi erakonna juhatus ei ole veel nimekirja esinumbri otsust kinnitanud, oleks loogiline, et esinumber oleks erakonna esimees. Vahel juhtub, et esinumber pole esimees, vaid välisminister. Aga meie jaoks on see üks ja sama inimene (Margus Tsahkna - toim)," lisas Taro.

Taro ütles, et Eesti 200 toetuse langus valimiskünnisele on ajutine ja selle põhjused on seotud raskete otsustega, mida on vaja teha Eesti majanduse käima tõmbamiseks.

"Kui eelarves on tohutu miinus ja tuleb hakata maksumaksjatelt raha koguma ning tegema raskeid otsuseid, milliseid kulutusi kärpida, siis ega keegi selle eest pead paita. See on nagu hambaarsti juures käimine – alul on valus, aga pärast on hea tunne," tõi Taro võrdluse.

Ta märkis, et Eesti on praegu raskes majanduslikus olukorras, kus tuleb teha raskeid otsuseid, mitte pugeda veelgi suuremasse võlaauku.