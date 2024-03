Tööstuses on nõudlus endiselt nõrk

Eesti Kraanavabrik teeb kraanasid, paraku ei taheta neid viimasel ajal osta.

"Eriti oleme täheldanud seda alates eelmise aasta septembrist. Vaatamata sellele, et päringuid on küll, on investeerimisjulgus klientide poolt jäänud tagasihoidlikumaks umbes 50 protsenti," ütles Eesti Kraanavabriku tegevjuht Rain Johanson.

Paraku kehtib sama ka paljude teiste töötleva tööstuse ettevõtete kohta.

"Eesti on olnud spetsialiseeritud Rootsi saadetava investeerimis- ja kestvuskaupade tootmisele. Kõik, mis on seotud ehitussektoriga – nii tehasemajad, ehituskonstruktsioonid kui ka mööbel, kõik see, mis kinnisvaraga kokku käib. Ja see on see, mida Rootsis praegu pole. Hinnad on küll pisut kasvanud, aga investeeringud ja tehingumahud on meeletult langenud lausus Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

"Vaatamata sellele, et meie kliendid on Eesti firmad, on nende klientuur ikkagi Skandinaavias ja see ikka mõjutab nende investeerimisjulgust. Meilgi on olnud siin näiteid, kus küsitakse küll päringut kraanale, aga investeering jääb ikkagi tegemata, sest nende klient on loobunud tellimusest ja kraanavajadus on ka ära jäänud," ütles Johanson.

Eelmise aasta lõpus tööstusele otsekui paistma hakanud lootuskiir sai jaanuaris taas tagasilöögi.

"Me ootasime ka, et läheb paremaks, detsembri numbrid olid juba päris head, aga jaanuar oli oodatust nõrgem. Kui vaatame ka teisi näitajaid, siis näiteks tootmisvõimsuste rakendamise tase oli tänavu esimeses kvartalis Euroopa Liidu kõige madalam. Tööstussektoril on vaba ressurssi küll, aga ostjaid ei ole, nõudlus on pigem nõrk," rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüütik Karel Lember.

Lootust olukorra paranemiseks võiks olla aasta teises pooles.

"Selle aasta jooksul võiks olla tõusupotentsiaal olemas, sest Rootsi kinnisvarasektor on madalseisus ja vähem ehituskonstruktsioone ja tehasemaju ei ole enam võimalik sinna saata, kui eelmine aasta saatsime. Nüüd peaks hakkama välja paistma rohkem see, et elektroonikatööstus ja tark tööstus, mis on kasvanud kogu selle aja jooksul, hakkab välja jõudma ka kogunumbritesse ja me näeme, et sealt on kasvu oodata," lausus Uusküla.

"Kui vaadata Skandinaavia turgu, mis praegu on ikkagi madalseisus, kui sealt hakkavad positiivsemad märgid tulema, siis ilmselt meie tööstuse jaoks on veel pooleaastane viide, enne kui uued tellimused jõuavad meile. Võib-olla sügisel, järgmise aasta kevad," ütles Johanson.