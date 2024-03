Kallas: mu Euroopa kolleegid on imestunud, miks Ansip on nii kibestunud

Peaminister Kaja Kallas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et tema kolleegid ja sõbrad Euroopa Parlamendis on väga imestunud, miks endine peaminister Andrus Ansip on nii kibestunud. Kallase sõnul on Ansip konkreetselt mustanud Eestit Covidi-kriisi teemal.

Kallas ütles reedel Vilja Kiislerile antud intervjuus, et ekspeaminister Ansip ei tee sisulist tööd, vaid mustab Euroopa Parlamendis Eestit.

Kallas täpsustas Vikerraadios, et pidas silmas konkreetselt Covidi-kriisi teemalist rünnakut. "Et justkui meie oleksime nagu tapnud siin inimesi jne. Tegelikult, kui vaadata seda WHO statistikat, siis me oleme Soome ja Saksamaaga täpselt samasuguses selles veerandis, et kuidas meil Covidis läks. See on lihtsalt üks näide," lausus Kallas.

"See Covidi näide on väga hea näide. Et me tapsime tuhandeid inimesi ja et meil läks Covidis väga halvasti. No meil ei läinud Covidis väga halvasti, sugugi mitte halvemini kui Saksamaal ja Soomes. Need on WHO konkreetsed konkreetsed andmed," sõnas Kallas.

"Tavaliselt on nii, et sees võidakse kritiseerida, aga väljaspool hoiame ikka

kokku ja selline Eesti mustamine, allatõmbamine mulle küll isiklikult väga ei istu," lisas Kallas.

"See on väga konkreetselt Eesti mustamine, see on ebavajalik, minu kolleegid ja head sõbrad Euroopa Parlamendis on väga imestunud, et miks ta on nii kibestunud, miks ta sellist asja ajab, seal tekib selline dissonants," ütles Kallas.

"Las see jääb, mina ei taha seda võitlust edasi pidada. Ta käib ja väljaspool Eestit mustab Eestit, ta ei tee Euroopa Parlamendi saadiku tööd," lisas Kallas.

Eesti eurosaadikutest kiitis Kallas Urmas Paeti, aga ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluvaid Sven Mikserit ja Marina Kaljuranda.

"Mina tahan öelda, et inimesed vaataksid neid inimesi, kes lähevad sinna

reaalselt Euroopa Parlamendi tööd tegema, mitte selleks, et kasutada seda positsiooni selleks, et alati anda intervjuusid kodumaise poliitika kohta. Kui tahta kodumaises poliitikas osaleda, siis seda saab teha kodumaistel valimistel. Aga Euroopa Parlamendis, kus meil on ainult seitse saadikut, peavad olema saadikud, kes reaalselt ka seda tööd teevad," rääkis Kallas.

"Ma ei jaksa seda temaga jauramist pidada, seepärast ma ei loe neid tema kirju enam, ausalt. Ja mulle tundub, et rahvusringhäälingu eeter peaks olema

hoopis sisulisemate teemade peale kulutatud kui see, mida arvab üks inimene kuskil kellegi kohta," lisas Kallas.

Kallas märkis, et tema ja Ansip ei pea koos töötama. "Kaks kõva kivi oleks siis, kui me oleks ühes meeskonnas reaalselt, me ilmselgelt ei ole ühes meeskonnas," ütles Kallas veel.

"Kogu aeg igasuguste kaigaste kodaratesse loopimine toob üldiselt kogu, mis on halb. Kui meeskond ei ole koos valimistele vastu minnes, siis olukord on kindlasti palju keerulisem," sõnas Kallas.