Kirjanen viib 700 miljoni euro suuruse keemiatehase investeeringu Lätti

Fibenol sõlmis reedel koostöömemorandumi Läti majandus-, rahandus-, põllumajandus-, energeetika- ja kliimaministrite ning Läti investeerimis- ja arenguagentuuri (LIAA) vahel, et rajada biorafineerimistehas, milleks tehtav koguinvesteering ulatub ligi 700 miljoni euroni.

Ettevõtte teatel eelnes koostööleppele pikk eeltöö kohalike omavalitsustega, asukohtade kaardistamine ja esmased uuringud.

2022. aasta novembris rääkis Kirjanen ERR-ile, et nad on tehasele asukohta otsides suhelnud ka Eesti riigiasutuste ja omavalitsustega ning esmased kohtumised on olnud igati konstruktiivsed. Ka majandusministeerium rõhutas toona, et Fibenoli tööstuslik tootmine ja sellega kaasnev investeering on Eestisse väga oodatud. Värskelt sõlmitud lepe tähendab aga, et investeering siiski Eestisse ei tule.

Fibenoli kinnitusel on memorandum suur samm tööstusliku tehase kavandamise protsessis.

"Soovime väärtust luua läbi kohaliku puidupõhise biomassi maksimaalse väärindamise. Lätis on tööstusinvesteeringu tegemiseks olemas pikaajaline selge ja stabiilne metsanduspoliitika ja roheinvesteeringuid toetav poliitiline nägemus. Fibenol ei ole ühe tehase projekt. Täna teeme alles esimesi samme, aga usume, et tulevikus on kogu Baltikumil potentsiaali vedada eest biomajanduse arengut, " ütles Kirjanen.

Läti majandusminister Viktors Valainis ütles, et Läti majanduse arengu üks peamisi prioriteete on teaduspõhine biomajandus.

"Planeeritav tehas on näide sellest, et suudame meelitada suuremahulisi projekte Lätti, kasutades selleks kohalikke ressursse ja teadmisi. Fibenoli tehas aitab ka sellele kaasa, et Lätis väärindataks madala kvaliteediga puitu, vähendades väärindamata puitmaterjali eksporti ja luues puidusektorile kõrgemat lisandväärtust," sõnas Valainis.

LIAA tegevusdirektor Iveta Strupkāja ütles, et Läti tegevused biotehnoloogia arendamisel on üsna tugevad, seda eriti puidutöötlemise valdkonnas ning et puidutööstus jääb Läti ekspordi kõige olulisemaks segmendiks, mis ühtlasi tagab uute investeeringute tuleku piirkonda.

"On väga tervitatav, et Fibenol kaalub oma tööstusliku tehase rajamist Lätti, hinnates kohalikku ärikeskkonda ja koostöövõimalusi Läti riigiga. Lisaks näitab see, et sektor on valmis investeerima teadus- ja arendustegevusse eesmärgiga arendada uusi globaalselt konkurentsivõimelisi tooteid," ütles Strupkāja.

Fibenol alustas Imavere katsetehase projekti 2018. aastal, selle rajamiseks saadi toetust Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammist. Rajatud katsetehase koguinvesteering on praeguseks ulatunud ligi 70 miljoni euroni, mida Euroopa Liit on teadus- ja arendusprojektide kaudu toetanud ligi 20 miljoni euroga. Ka tööstusliku tehase rajamiseks Lätti on plaanis peale erakapitali ja pangapoolse finantseeringu esitada taotlus Euroopa Liidu innovatsioonifondi.

Fibenoli tehnoloogia võimaldab puidupõhise biomassi fraktsioneerida 90 protsendi ulatuses väärtuslikeks biomaterjalideks. See võimaldab omakorda üleminekut fossiilkeemialt keemia- ja materjalitööstuses biopõhistele materjalidele.