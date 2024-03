Kallas BBC-le: Putin kardab sõda NATO-ga

"Loomulikult peame võtma tõsiselt kõike, mida ta ütleb. Ta on tuumasõjaga ähvardanud juba mõnda aega," vastas Kallas saatejuhi küsimusele, kas ta on mures Putini tuumaähvarduste pärast. "Aga need on olnud üksnes sõnad. Ta on väga hea hirmu külvamises meie ühiskondades. Ta kuulab tähelepanelikult, mida me kardame ning võimendab siis neid hirme, mida me kõige rohkem kardame. Kui oled hirmul tuumasõja pärast, siis ta annabki välja selliseid signaale, mille peale avalikkus [muutub murelikuks] ja ütleb, et me ei saa seda teha (mida plaanisime – toim.)," rääkis Eesti peaminister.

Kallase sõnul on see aga eneseheidutamise lõks: "Kuna siis, kui kardame, hakkame ise ennast heidutama (midagi vajalikku tegemast – toim.) ja see on just see, mida Putin soovib."

"Aga me peaksime mõtlema ka selle peale, mida Putin kardab. Tema hirm on sattuda sõtta NATO-ga, ta ei soovi seda. Loomulikult ei soovi ka meie seda," lisas Kallas.

Praegu Ameerika Ühendriikides visiidil viibiv Kallas kordas BBC videolõigu lõpetuseks uuesti, et Putini idee on anda välja sõnumeid, mis peletaks meid tegemast otsuseid, mida me vastasel juhul teeksime.

Kallas osales laupäeval laupäeval Gridironi klubi iga-aastasel pidulikul õhtusöögil, kus istus ühes lauas USA presidendi Joe Bideniga. Reutersi teatel sai ta Bideniga rääkida Ukraina sõja teemadel.