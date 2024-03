Ossinovski: kohtuotsus Keskerakonna suhtes on häiriv, arutame seda lähiajal

Ossinovski ütles, et kuigi ringkonnakohtu otsus ei ole lõplik ning see kaevatakse edasi, siis signaal, mille see süüdimõistev otsus andis, on häiriv.

"Me sellesse kergekäeliselt ei suhtu. Seal anti üsna hävitav hinnang ka maakohtu senisele õigeksmõistvale otsusele. Kindlasti see informatsioon, mida seal kümnete lehekülgede pealt saab lugeda, on häiriv," kommenteeris Ossinovski.

"Need teod, millele ringkonnakohtu otsuses tähelepanu juhitakse, on küll toime pandud enne meie ühist koostööd Tallinna koalitsioonis, aga kuna inimesed on suures plaanis ju samad, siis kindlasti see küsimus on aktuaalne ja selles kontekstis me lähiajal Tallinna piirkonna juhatusega seda uut kujunenud olukorda arutame," rääkis Ossinovski.

"On ka varasemast teada, et meil on erakonnas juba enne seda juhtumit neid, kes arvavad, et Keskerakonnaga koostöö on keeruline. Nii et me loomulikult peame seda arutama," lisas ta.

Praeguse koalitsiooni lõpetamise üle Ossinovski sõnul siiski arutelu plaanis ei ole. "Sellist arutelu plaanis ei ole. Aga kuna on saabunud objektiivset uut informatsiooni, siis me peame seda uut informatsiooni piirkonna juhatuse liikmetega arutama ja kaaluma," lausus Ossinovski.

"Soovime seda arutelu juhatuses pidada ka selle arvestusega, et ehkki hetkeseisuga see otsus jõustunud ei ole, tuleb arvestada ka võimalusega, et see kohtuotsus jõustub ja oma arusaamu ja ühist nägemust sellest tulenevalt on mõistlik kohe ka kujundada," ütles Ossinovski.

Selle kohta, kui Keskerakond peaks lõplikult süüdi jääma, ei olnud Ossinovski praegu nõus isiklikku seisukohta välja ütlema. "Seda ma avaldan siis, kui me oleme oma inimestega rääkinud," sõnas Ossinovski.

Mõju Tallinna linnavalitsuse tööle ja Keskerakonnale

ERR küsis Ossinovskilt ka selle kohta, kui palju see kohtuotsus võib praegu mõjutada Tallinna linnavalitsuse üldist tegutsemisvõimet.

"Lühikeses plaanis ma arvan, et ei mõjuta. Aga eks kahtlemata, kui koalitsioonipartner Keskerakond oma tähelepanu suunab oma sisemiste heitluste ja raskustega tegelemisele, siis paratamatult sellel mõju võib olla. Aga täna ei oska seda prognoosida," vastas Ossinovski.

Rääkides mõjust Keskerakonnale endale, ütles Ossinovski, et kui selline trahv peaks ka riigikohtus peale jääma, siis Keskerakonna tegevusele on see suur löök.

"Teada on ju, et erakonnal on rahalisi raskusi olnud ka enne. Ja arvestades seda, kuidas Eesti erakonnad üldiselt toimetavad, siis selline karistus kindlasti muudab nende jaoks tegutsemise keerulisemaks," lausus ta.

"Kui Keskerakonna esimees on öelnud, et trahvina sisse nõutav summa on suurusjärgus nende aastaeelarve, juhul kui see otsus jääb paika, siis see praktiliselt tähendab seda, et järgmiste valimiste valimiskampaaniat tuleb teha kas nulleelarvega või väga tagasihoidlike vahenditega. Ja see seab väga olulised piirid selle partei poliitilisele tegevusele," täpsustas Ossinovski.

Kaljulaid: kaks aastat on Keskerakonna tegevusel kriips peal

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige ja endine sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht ja ka kunagine Keskerakonna kampaaniajuht Raimond Kaljulaid kirjutas sotsiaalmeedias, et miljonieurone karistus pärsib Keskerakonna tegevust kaheks aastaks.

"Kui suur probleem on Keskerakonnale miljonieurone karistus? Riigi toetus Keskerakonnale on suurusjärgus 200 000 eurot kvartalis, riigikogu valimisteni jäänud aja jooksul seega 2,2-2,4 miljonit eurot. Pool sellest on läinud, ülejäänuga on vaja teha Euroopa Parlamendi, KOV-valimiste ja riigikogu valimiste kampaania," märkis Kaljulaid.

"Kui vaadata aruandest, kes on praegu suuremad toetajad, siis seal on palju linnaga seotud poliitikuid: Kõlvart, Kante jne, osalt ka tänaseks lahkunud riigikogu liikmed. Kui Keskerakond kaotab Tallinnas võimu, jääb sisuliselt vaid väike riigikogu fraktsioon, mille liikmed annetavad osa palgast. Päris keeruline on ka leida argumente toetajate leidmiseks. Esiteks mainerisk, aga teiseks – kui erakonnal pole mõju riigi poliitikale, pole mõju pealinna poliitikale, pole üldse mingit arusaadavat rolli Eesti poliitikas, siis miks peaks?" arutles Kaljulaid.

Omaette traagika oleks Kaljulaidi sõnul häving Euroopa Parlamendi valimistel. "Kui mandaati ei saada, kaob [Jana] Toomi kontor Tallinnas, eurorahadest tehtav kommunikatsioon. Jutud, kuidas see karistus pole eksistentsiaalne probleem, on sama usutavad kui Putini kinnitused, kuidas Venemaal läheb elu aina paremaks," jätkas Kaljulaid.

"Vähemalt lähimad kaks aastat on Keskerakonna tegevusel suuresti kriips peal. Ehk siis paistab nii, et lõputule õudusele järgneb lõpuks ka õudne lõpp. Samuti ei kujuta hästi ette, milliste argumentidega saab nüüd põhjendada nendega koalitsioonikoostöö jätkamist, aga eks me näeme," lõpetas Kaljulaid.

Keskerakond vaidlustab otsuse riigikohtus

Tallinna ringkonnakohus tühistas esmaspäeval Harju maakohtu varasema õigeksmõistva otsuse ja tegi uue otsuse, millega tunnistas Hillar Tederi, Keskerakonna endise peasekretäri Mihhail Korbi ja Keskerakonna mõjuvõimuga kauplemises süüdi. Keskerakonna karistuseks määras kohus miljon eurot.

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et ärimees Hillar Teder pakkus läbi Keskerakonna juhtivtöötaja Mihhail Korbi erakonnale vara selle eest, et Korb ning Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea Mihhail Kõlvarti üle selleks, et Tallinna sadamaala kinnisvaraprojekti Porto Franco saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.

Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart kinnitas, et Keskerakond kavatseb ringkonnakohtu otsuse riigikohtus vaidlustada. Lõplikke järeldusi saab teha siis, kui selgub, kas riigikohus võtab selle menetlusse või mitte. Kui menetlusse ei võeta, jõustub ringkonnakohtu süüdimõistev otsus.