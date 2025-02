Keskerakond loodab vajaliku miljon eurot saada liikmetelt ja annetustest

Miljoni euro suuruse trahvisumma kohta ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, et selle maksmiseks alustas erakond ettevalmistusi juba aasta tagasi, vähendades kõiki kulutusi ning neil on olemas ka nii tegevus- kui ka finantsplaan. Selle plaani detaile ta ei avaldanud, kuid mitu erakonnaliiget paluvad sotsiaalmeedias annetusi ning Kõlvarti kinnitusel on ka juhatuse liikmed ise valmis panustama.

Kõlvart ise kandis reedel erakonna arvele 1000 eurot.

"Meie juhatuse liikmed on valmis meie võimaliku kohustuse tagama enda varaga ehk siis plaan on olemas. Aga loomulikult me ootame, et ka inimesed meid toetavad," ütles erakonna esimees.

Kui palju Keskerakonnal raha koos on, Kõlvart ei avaldanud. "Jooksvalt on raske öelda, kui palju raha on. Ka sellepärast, et tegelikult iga tund, iga minut laekuvad annetused ja seis muutub kogu aeg."

Kõlvarti kinnitusel saab erakond trahvi makstud, kuid loodab seda 30 päeva asemel teha graafiku alusel.

"Trahvi me kindlasti saame maksta. Me põõrdume kindlasti palvega pakkuda meile maksegraafikut. Aga mis see otsus tuleb, seda me ei tea," sõnas ta.

Kõlvarti sõnul on raha saamiseks kaalul erinevad lahendused, sealhulgas pangalaen. "Aga meil on aega, et valikut teha," ütles ta.

Endine keskerakondlane, Reformierakonnaga liitunud Maria Jufereva-Skuratovski arvab, et Keskerakond ei saa raha kokku.

"Erakond läheb pankrotti ja selle baasil moodustatakse mõni uus poliitiline jõud. See on minu oletus ja arvamus, sest ma hästi ei usu, et nii lühikese perioodi jooksul neil õnnestub leida nii suur summa."

Samuti endine keskerakondlane, praegune sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid ütles, et miljon eurot on suur osa sellest rahast, mille erakond saab riigilt kohalike ja riigikogu valimisteni. Aastas saab Keskerakond riigieelarvest üle 800 000 euro. Tema arvates jääb Keskerakond püsima, kuid peaks valima uued juhid.

"Nende tugevus on see, et neil on siiamaani väga arvestatav venekeelse elanikkonna toetus – üle 50 protsendi. Selles mõttes neid täitsa maha kanda ei ole võimalik," ütles Kaljulaid.