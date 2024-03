Reformierakond kutsub üles looma Euroopa Liidu kaitsevoliniku ametikohta

"Ukraina võiduks on vältimatult vajalik, et Euroopa panus kaitsesse kasvaks. Meie vastased on suurendanud oma kaitse-eelarveid kordades. Eesti on siin teenäitajaks. Kaitsepoliitika peab olema uue Euroopa Komisjoni üks prioriteete," ütles manifesti koostamist juhtiv Yoko Alender.

Tagamaks Euroopa Liidu ühtne ja tugev kaitsepoliitika ja tõhus kaitsetööstus ning eelarve ühishangeteks peab Reformierakond vajalikuks luua Euroopa Liidu kaitsevoliniku ametikoht ja väljastada kaitsevõlakirju.

Yoko Alenderi sõnul on kaitsevoliniku roll riikide kaitsepoliitika koordineerimine ja Euroopa kaitsetööstuse kooskõlaline arendamine, aga ka Euroopa Liidu kui terviku koostöö NATO ja kolmandate riikidega.

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet märkis, et Euroopa kaitsevõime arendamine ja julgeoleku tugevdamine vajab süsteemset tähelepanu ja tegutsemist ka Euroopa Komisjoni tasandil.

"Praegune selle teema jaotumine jupiti erinevate volinike vahel ei ole vastavuses tegelike vajadustega ja valdkonna olulisusega. On oluline, et ka liikmesriikidel ja NATO-l oleks Euroopa Komisjonis konkreetne partner, kelle vastutusala on Euroopa kaitse ja julgeolek," lausus Paet.

Paet lisas, et Euroopa Komisjoni 27 liikmele on püütud luua eri kaaluga ülesandeid, kuid Euroopa kaitsepoliitika on praegu üks tähtsamaid valdkondi, mis vajab täielikku pühendumist ka Euroopa Komisjonis.

Reformierakond kinnitab 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste programmilise manifesti 7. aprillil.