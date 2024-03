Demokraadid ja vabariiklased leppisid kokku USA valitsuse rahastamises

1,2 triljoni dollari suuruse kokkuleppe kohaselt tõusevad kaitsekulud võrreldes eelmise eelarveaastaga kolm protsenti 886 miljardi dollarini, samas kui muud kulud jäävad suuresti muutumatuks, kirjutab Bloomberg. Piirijulgeoleku rahastus suureneb oluliselt.

USA esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson esitles kokkulepet oma erakonnakaaslastele suletud uste taga vabariiklaste suure saavutusena, ütlesid asjaga kursis olevad isikud.

Johnson viitas nõeutekohaste dokumentideta piiriületaja kinnipidamiseks mõeldud keskuste mahutavuse suurendamisele 34 000 voodikohalt 42 000 voodikohale, samuti suureneb piirivalvurite arv 22 000 võrra.

Lisaks väheneb välisministeeriumi rahastus kuue protsendi võrra ning USA saatkondadel keelatakse heisata vikerkaarelippu LGBTQ kogukonna toetuseks.

Vabariiklased nimetasid oma võitudena ka USA presidendi Joe Bideni palve tagasilükkamist USA kaitseministeeriumi kliimarahastuse suurendamiseks ning 5,2-protsendilist palgatõusu USA sõduritele, mis on suurim aastakümnete jooksul.

Samas puudub kokkuleppest vabariiklaste paremtiiva nõue vähendada valitsuse siseriiklikke kulutusi 22 protsendi võrra.

Demokraadid ütlesid omakorda, et nad suutsid tagasi lükata suurema osa vabariiklaste nõuetest nagu lisapiirangud abordile ning sisserändajate asüüliõigusele.

Samuti võimaldab kokkulepe tulla USA-sse 12 000 afgaanil, kes tegid koostööd USA vägedega Afganistani sõja ajal.

Eraldati ka üks miljardit dollarit lastehoiu maksumuse hüvitamiseks. Lisaraha suunatakse ka kõrge madalapalgaliste elanike osakaaluga piirkondades tegutsevatele koolidele ning Alzheimeri tõve ja vähi uurimiseks. Lisaks pikeneb aasta võrra rahastus HIV-i ja AIDS-iga võitlemiseks üle maailma.

"Need pole eelnõud, mille demokraadid oleks ise valmis kirjutanud, need on keeruliste läbirääkimiste tulemused," ütles ajakirjanikele demokraadist senati avaliku sektori kulutuste komisjoni juht Patty Murray.

Kuus kokkulepitud eelnõu tagavad umbes kolme veerandi USA valitsusasutuste rahastust, kaasa arvatud rahandus-, kaitse- ja riikliku julgeoleku ministeeriumi rahastust kuni käesoleva eelarveaasta lõpuni, mis lõpeb 30. septembril. Varem märtsis kiitis kongress ülejäänud ministeeriumide rahastuse heaks.

Muude tähtsate kokkuleppe sätete osas on Taiwanile julgeolekuabi tagamine, gaasipliitide keelustamise keelamine ja USA maksuameti rahastuse (IRA) vähendamine 20 miljardi dollari võrra. Viimast nõudsid vabariiklased, samas kui demokraatide soovil jõudis kokkuleppe viimasesse versiooni USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) uue peakorteri ehitus Marylandi osariigis 200 miljoni dollari eest.

Ühtlasi keelab eelnõu USA valitsusel rahastada ÜRO Palestiina pagulasametit ning välistab automaatsed palgatõusud kongressi liikmetele.

Eelnõude heakskiitmine kongressis pole küsimärgi all, kuid kokkuleppe oponendid võivad kasutada obstruktsioonitaktikat. Kuna USA valitsuse rahastus lõpeb keskööl vastu laupäeva, võib USA valitsuse tööseisak siiski aset leida. Samas ei mõjutaks nädalavahetusel toimuv viivitus suuresti USA majandust või finantsturge, märgib Bloomberg.

Esindajatekoja kõige konservatiivsemaid vabariiklasi koondav Vabaduse Fraktsioon (Freedom Caucus) on eelnõude vastu ning see nõuab hääletuse edasilükkamist, et saadikutel oleks aega eelnõu läbi lugeda.

Valitsuse rahastamise eelnõude vastuvõtmine võimaldab kongressil liikuda edasi teiste teemadega. Johnson ütles varem märtsis, et ta võib liikuda edasi Ukraina abistamise teema arutamisega siis, kui USA valitsuse rahastuse osas on kokkulepe saavutatud. Seni on vabariiklasest spiiker blokeerinud senatis vastu võetud Ukraina abistamise eelnõu esindajatekojas hääletusele panekut.