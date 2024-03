Pevkur Kiievis: Eesti saadab Ukrainale 20 miljoni euro eest sõjalist abi

Ukrainas visiidil olev kaitseminister Hanno Pevkur teavitas oma Ukraina kolleegi, kaitseminister Rustem Umerovit, Eesti värskest abipaketist, mis sisaldab muuhulgas koheselt teele pandavaid kriitiliselt vajalikke suurtükimürske. Seekordse abipaketi suurus on 20 miljonit eurot.

"Paketis on ka näiteks tagasilöögita tankitõrjekahurid, lõhkematerjale, erinevaid mürske, gaasimaske, snaipervarustust, väiksema kaliibriga laskemoona ja muud. Panime abipaketi kokku nii, et sellest oleks Ukrainal maksimaalselt kasu, ilma et Eesti kaitseväe lahinguvalmidus kannataks," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Uusim abipakett sisaldab 155-millimeetrise kaliibriga mürske, mis on Eesti täiendav panus Euroopa Liidu algatusse saata Ukrainale miljon mürsku. Eesti panuse taastamist aitab osaliselt rahastada Taani. Täpseid koguseid julgeolekukaalutlustel ei avaldata.

"Kaitseminister Umerovilt saadud lahinguvälja ülevaade kinnitas meie paketi vajalikkust, ent andis ka selgelt märku, et Ukraina vajab suvele vastu minnes eelkõige laskemoona, kõikvõimalikke õhukaitse elemente, ent ka tehnika varuosasid ja elektroonilise sõjapidamise vahendeid," kommenteeris Pevkur kohtumist Ukraina kaitseministri Rustem Umeroviga.

Varem on Eesti annetanud näiteks Javelini tankitõrje raketisüsteemi rakette, haubitsaid, suurtükimoona, tankitõrjemiine, tankitõrjegranaadiheitjaid, miinipildujaid, sõidukeid, sidetehnikat, välihaiglaid, meditsiinitarvikuid, isikukaitsevahendeid ja kuivtoidupakke.