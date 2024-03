Kõlvart: miljonieurone karistus poleks Keskerakonnale eksistentsiaalne löök

Kõlvart möönis "Terevisioonis", et esmaspäeval avalikuks saanud ringkonnakohtu otsus, mis vastupidiselt varasemale Harju maakohtu otsusele tunnistas nn Porto Franco kaasuses ärimees Hillar Tederi, Keskerakonna endise peasekretäri Mihhail Korbi ja Keskerakonna mõjuvõimuga kauplemises süüdi, oli ootamatu.

Kõlvart kinnitas, et Keskerakond kavatseb ringkonnakohtu otsuse riigikohtus vaidlustada, kuna selles küsimuses on vaja õigusselgust mitte ainult Keskerakonnale, vaid ka laiemalt. Lõplikke järeldusi saab teha siis, kui selgub, kas riigikohus võtab selle menetlusse või mitte. Kui menetlusse ei võeta, jõustub ringkonnakohtu süüdimõistev otsus.

"Täna rääkida sellest, mis oleks riigikohtu otsus, poleks korrektne. Me kindlasti ei saa mõjutada seda otsust ega spekuleerida sel teemal. Aga loomulikult suure organisatsiooni juhtkond peab arvestama eri stsenaariumitega. Keskerakond on raskustega ka varem kokku puutunud, peame ka sellise etapi läbima ja olema valmis ka raskemaks perioodiks," lisas Keskerakonna esimees.

Ringkonnakohus määras Keskerakonnale karistuseks miljon eurot, mis on tõstatanud küsimuse erakonna võimalikust pankrotist, kui kohtuotsus peaks jõustuma. Kõlvart tõi välja, et umbes miljon eurot on Keskerakonna aastaeelarve. "Muidugi see oleks valus löök, aga kindlasti mitte eksistentsiaalne löök. Sellega tuleb arvestada, aga täna riigikohtu otsust pole käes ja ringkonnakohtu otsus pole jõustunud."

Kohtuasjas käsitletavate episoodide aegse linnapeana Kõlvart endal mingit süüd ei näe. Kõlvart rõhutas, et juba kohtuprotsessi alguses andsid nii prokuratuur kui kaitsepolitsei selgelt mõista, et linnaametnikud, sealhulgas linna poliitiline juhtkond pole seaduse vastu eksinud.

"Seega ka minu käitumine oli korrektne. Seda arutelu praegu kohtumenetluses pole ka. Linnaametnikud on tunnistajate rollis ja pole ühtegi etteheidet linnasüsteemile," ütles Kõlvart.

Ringkonnakohtu esmaspäevase otsuse kohaselt on leidnud tõendamist, et ärimees Hillar Teder pakkus läbi Keskerakonna omaaegse juhtivtöötaja Mihhail Korbi Keskerakonnale vara selle eest, et Korb ning Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea Mihhail Kõlvarti üle selleks, et Tallinna sadamaala kinnisvaraprojekti Porto Franco arendaja saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.