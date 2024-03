Pere: lisaks Gräzinile tuleb veel keskerakondlasi Kõlvartit umbusaldama

Lisaks Igor Gräzinile on Tallinna volikogus teisigi keskerakondlasi, kes on kinnitanud, et hääletavad teisipäeval linnapea Mihhail Kõlvarti (Keskerakond) umbusalduse poolt, ütles volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Peeter-Pärtel Pere.

Pere ütles, et Gräzini allkiri umbusaldusavaldusel oli üks jää liikuma panemise jõude ja et kui teisipäevasel erakorralisel volikogu istungil umbusaldamiseks läheb, ei jää Gräzin ainukeseks Keskerakonna fraktsiooni poliitikuks, kes umbusaldusega kaasa tuleb.

Pere kinnitas, et tal on keskerakondlaste üle tulemise kohta kindel info. "Eks homne päev on tõehetk," lisas ta. Kui palju on neid keskerakondlasi täpselt, ei soostunud Pere ütlema.

Sotsiaaldemokraatide kohta tal informatsioon aga puudub. "Ma ei oska arvata, mida sotsiaaldemokraadid tegema hakkavad, kas nad on homme hommikul umbusaldusavalduse hääletusel kohal või ei ole. Ma olen öelnud korduvalt, et mina loodan, et nad tulevad, sest nad nagu ise ütlevad, korruptsioon on punane joon. Nüüd on neil endal võimalus astuda siis emmale-kummale poolele seda oma sõnastatud punast joont," rääkis Pere.

"Sotsiaaldemokraadid on öelnud sügisest alates, et kuulge, kui teil on hääled koos, siis me võime rääkida, aga seniks, hea opositsioon, meie koalitsioon siin Keskerakonnaga püsib. Nad on öelnud siiamaani, et see püsib. Nüüd oleme saanud hääled kokku ja pall on igatepidi sotside käes. Kui nad ei taha homme tulla hääletusele, siis saavad seda ise selgitada kohalike valimisteni välja järgmise aasta sügisel," sõnas Pere.

Reformierakond ütles, et nad on nüüd teinud ära selle, mis on nende võimuses. "Saime hääled kokku, saime isegi peale, saime EKRE isegi kampa ja meil on 37 häält. Järjekord on sotside käes ja ma loodan neid homme näha, aga me ei tea, enne kui homne päev on käes," lausus Pere.

Pere nentis, et sotsiaaldemokraatide panus teisipäevasel hääletusel on ka praeguse häälte hulga juures vajalik. "Kui sotsiaaldemokraadid homme tulevad ja hääletavad Mihhail Kõlvarti vastu, siis on Kõlvartiga ajalugu. Lisaks oleme meie siin saanud lisapüssirohtu ja saamas veel juurde, aga sotsideta see asi ei juhtu," sõnas Pere.

Pere kinnitas, et kui SDE tuleks teisipäeval umbusalduse taha, siis oleks linnapea tool nende. "Me oleme öelnud seda varem avalikult välja. Kui sotsiaaldemokraadid tuleksid nüüd ja hääletaksid Kõlvarti maha, siis neil on erakordne võimalus saada linnapeatool endale," sõnas Pere.

Pere märkis, et EKRE on hakanud andma vastakaid signaale. "Meil oli väga hea meel, kui EKRE tuli ja andis need allkirjad. Aga mida päev edasi, siis avaldused EKRE poolt ei ole julgustavad. Kommentaarid olgu Mart Kallase või Martin Helme suust muutuvad aina skeptilisemaks selle ürituse suhtes. Ma loodan neidki kindlasti seal homme näha. Ei näe põhjust, miks nad ei peaks tulema," rääkis Pere.

Reformierakonnast keegi teisipäevaselt hääletuselt ei puudu, kinnitas Pere.

Esmaspäeva keskpäeval ei olnud sotsiaaldemokraadid teinud lõplikku otsust, kas liituda teisipäeva hommikul linnapea umbusaldamisega või mitte. Läänemetsa sõnul arutavad Tallinna sotsiaaldemokraadid teemat omavahel ja teiste poliitiliste jõududega ning kui vaja, siis tuleb erakorraliselt kokku ka juhatus.

ERR kirjutas eelmisel reedel, et kui sotsiaaldemokraatidel on Tallinna linnapea umbusaldamises kaalukeel, siis variantidest on õhus ka võimalus, et sünnib Keskerakonna ja EKRE võimuliit. Keskerakonnal on praegu pärast Igor Gräzini lahkumist volikogus 33 mandaati ja EKRE-l kuus ehk kahepeale kokku 39. Minimaalseks enamuseks oleks vaja 79-liikmelises volikogus 40 mandaati. Ehk vaja oleks ühte häält juurde.