Kuleba: Ukraina vajab hädasti juurde õhutõrjesüsteeme

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba andis intervjuu veebiväljaandele Politico ning ütles, et riigil on hädasti juurde vaja õhutõrjesüsteeme. Kuleba ei hoidnud sõnu tagasi ning kutsus läänt üles Ukrainale Patriote saatma.

"Andke meile need kuramuse Patriotid. Kui meil oleks piisavalt õhutõrjesüsteeme, suudaksime kaitsta mitte ainult oma inimesi, vaid ka oma majandust," rääkis Kuleba.

Kuleba andis intervjuu esmaspäeval, paar tundi varem tabas Kiievit Venemaa raketirünnak. Patrioti süsteemid tulistasid raketid alla, kuid raketirusude tõttu sai vähemalt üheksa inimest vigastada.

Samal ajal jätkab Venemaa armee Ukraina maavägede positsioonide ründamist. USA esindajatekoja pole sõjalist abipaketti heakskiitnud, Euroopa liitlased pole tekkinud tühimikku suutnud täita. Riigi idaosas peavad nüüd rinnet hoidma kurnatud Ukraina sõdurid, vahendas Politico.

"Kui Ukraina väed kaotavad positsioone, siis tuleb vaadata põhjust. See juhtub sellepärast, et Venemaa on hakanud massiliselt kasutama juhitavaid pomme. Sa ei saa nende eest põgeneda, nii me kaotame positsioone, ainus viis seda ära hoida on neid pomme kandvad lennukid alla tulistada. Me vajame rindele õhutõrjesüsteeme," rääkis Kuleba.

42-aastane Kuleba on pärit diplomaatide perekonnast, ta on suursaadiku poeg ja töötanud ka ise diplomaadina. Ta ei suutnud intervjuus siiski oma pettumust varjata. Tema sõnul on Kiiev tänulik kogu toetuse eest, kuid muretseb, et liitlaste tegevus pole kooskõlas retoorikaga ning sõja venimisel "naasevad nad tagasi tavapärase poliitika juurde."

Tema sõnul tarnitakse relvi praegu liiga vähe ja tarned viibivad. Politico uuris Kulebalt veel ka Tauruse rakettide kohta, mida Kiiev endale soovib.

"Kuulge, ma olen sellele vastamisest väsinud. Vabandust, võite mind tsiteerida, ma ei pahanda. Aga iga kord, kui ma küsimusele vastan, saan Berliinist ärritunud tagasisidet. Jätke see neile. Nad panid end sellesse olukorda, las nad leiavad väljapääsu," vastas Kuleba.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron aga pääses Kuleba kriitikast. Hiljuti rääkis Macron, et ei saa välistada maavägede saatmist Ukrainasse, kui seda on vaja Venemaa võidu takistamiseks.

Kuleba ütles, et Ukraina võib sõja võita, aga kui Ukraina kaotab, siis Putin ei peatu.