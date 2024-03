Ossinovski: Tallinna linnameediat pole sellises mahus vaja

Ossinovski ütles peale linnapea Mihhail Kõlvarti edukat umbusaldamist volikogus, et opositsiooni varasem kriitika Tallinna linnameedia suuruse ja kulukuse suunas on kindlasti asi, mida tulevane koalitsioon pealinnas arutama hakkab.

"Ma arvan, et see on legitiimne arutelu. Eks seda küsimust tuleb tervikuna arutada. Loomulikult linn peab omama teatud informatsioonivõimekust, informatsioonikanaleid, aga kas sellises mahus – ma ütleks pigem mitte," lausus Ossinovski.

Teine suur teema, millega senine opositsioon, eelkõige Reformierakond ja Isamaa, on Tallinna keskerakondlikku linnavõimu kritiseerinud, on niinimetatud erakondlik toiduahel ehk linnaasutused ning linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogud ja juhatused on mehitatud Keskerakonna liikmetega. Ossinovski sõnul on sotsiaaldemokraadid nende kahe aasta jooksul, mil Keskerakonnaga on Tallinnas võimul oldud, olnud toiduahela lõhkumises juba üsna tulemuslikud.

"Näiteks mis puudutab munitsipaalettevõtete sihtasutuste juhtimisstruktuuri. Kui võrrelda nõukogude koosseisu 2021. aasta oktoobris ja vaadata seda praegu siis see erinevus on silmnähtav. Me oleme ka sulgenud ja ühendanud erinevaid aktsiaseltse, sihtasutuse selleks, et seda vähendada. Kas Tallinna linnasüsteemis on mõni inimene, kelle funktsioon ei ole päris lõpuni selge avaliku halduse seisukohast – jah, on," lausus Ossinovski.

Ossinovski sõnul seisavad kõiksugu läbirääkimised uuel koalitsioonil alles ees, ja seega öelda, mida kindlasti tegema hakatakse, veel ei saa. Küll saaks arutada näiteks selle üle, kas linna peaks vähemalt mingil määral võtma enda kanda kõnniteede lumest ja jääst puhastamise. Praegu on see kinnistuomaniku ülesanne.

"Siiamaani on see olnud ju (opositsioonil) valdavalt poliitiline loosung. Ilus loosung, selle loosungiga nõustun ka mina, küsimus on selles, et selle realiseerimine ei ole nii lihtne, kui see tundub. Sotsiaaldemokraadid on seda teemat linnavalitsuse tasandil arutanud. Me oleme teatud analüütilist ettevalmistust teinud. Põhimõtteliselt üht-teist on võimalik teha, aga seda, et nii-öelda kiirkorras kogu linnas selline süsteem rakendada, tõenäoliselt ei ole võimalik. Aga kui see on teema, mida arutada, siis arutame," lausus Ossinovski.

Kohalike maksude osas, näiteks maamaksu kohta, aga Ossinovski sõnul napi pooleteise aastaga enne järgmisi kohalikke valimisi suuri muudatusi teha pole võimalik.

Küll soovivad sotsid läbirääkimistel kaitsta põhimõttelisi asju. "Meie jaoks on sotsiaaldemokraatlikud toimetuleku teemad kahtlemata olulised, nende eest me seisame. Võib-olla on vaja ka neid kaitsta teiste erakondade ettepanekute eest. Need asjad, mis meie arvates hästi toimivad, need võiksid ka edasi toimida. Meie arvame, et üldiselt päris paljud asjad on Tallinnas ka hästi. Ja teemad, nagu linnaruum, keskkond, need loomulikult on ka jätkuvalt meile olulised," ütles Ossinovski.

Edasi tuleb minna ka Tallinna haigla projektiga, lisas Ossinovski.

Sotsiaaldemokraadid liitusid teisipäevasel umbusaldusavaldusel Kõlvartile Reformierakonna, Isamaa, Eesti 200 ja EKRE-ga ehk senise opositsiooniga. Uue võimuliidu Tallinnas moodustavad tõenäoliselt sotsid, Reformierakond, Eesti 200 ja Isamaa.