Kase: kui meie oleme uues võimuliidus, siis maamaksu tõusu ei tule

Isegi kui võimalik uus võimuliit Tallinnas leiab, et linnaeelarvesse oleks vaja lisatulu, siis maamaksu tallinlaste jaoks ei tõsteta, lausus Kase.

"Täiendavate maksude kehtestamine Eesti majandust paremasse olukorda ei vii, see ei ole täna mõistlik. /.../ Keskerakonda, sotsiaaldemokraate teades, et juhul kui tekib võimalus maamaksu oluliselt tõsta, siis nemad seda teeksid. Juhul kui Isamaa on koalitsioonis, siis seda maksutõusu ei tule," ütles ta.

"Kui me võtame tänase valitsuskoalitsiooni poliitika, siis riigi tasandil plaanivad nad muuta maamaksuseadust, mis tähendab maamaksutõusu koduomanikele, plaanivad luua võimaluse kohalikes maksudeks. Isamaa Tallinnas selliseid asju näha ei soovi," lisas ta.

Kase sõnul saavad uue võimuliidu loomise läbirääkimised olema keerukad, olenemata, kas seda tehakse koos või ilma EKRE-ta.

"Faktiliselt on see võimalik kas viie või nelja erakonnaga, sotsid on EKRE välistanud ja ma ei tee nalja selles mõttes, et küsimus on sisus. Eestikeelsele õppele üleminek ja mitmed muud asjad, need on sisulised küsimused ja Isamaa lihtsalt kellelegi kohatäiteks ei lähe," lausus ta.

Lisaks eestikeelsele õppele ülemineku rahastamisele on Isamaa pikalt rääkinud koduomanike lumekoristamise kohustusest vabastamisest.

"Juhul kui me läheme koalitsiooni, siis me sooviksime selle ka ellu viia niimoodi, et 80-aastane Tiiu ei peaks oma haige seljaga lükkama talvel paksu lund oma maja eest. Linn suures osas seda (lume koristamist) täna teeb ja millegipärast on jäetud eramute omanikud ebavõrdsesse seisu võrreldes teiste elanikega. Linnal on ressursse seda teha," lausus ta.

Kase oli nõus sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juhi Jevgeni Ossinovski öelduga, et Tallinna linnameedia koosseisu tuleb tugevalt vähendada.

"Linnameedia vajab kindlasti täielikku kärbet ja see ei puuduta ainult Pealinna, vaid Vene propaganda edastamist Tallinna maksumaksja raha eest – tõin märtsipommitamise näite, et Stolitsas seda isegi ei mainitud. Ja venekeelsed pressikonverentsid Eesti pealinnas. On terve hunnik kärpekohti just nimelt meediakanalite arvelt," lausus Kase.

Kase nõustus ka niinimetatud Keskerakonna toiduahela lõhkumise plaaniga.

"Vene kultuurikeskuse juht saab aasta lõpus üle 3000 euro preemiat lihtsalt sellepärast, et ta on keskerakondlane ja vajutab saalis Kõlvartile vajalikku nuppu. Selline asi peab ära lõppema, maksumaksja raha ei tohi kasutada selleks, et oma erakond saaks võimul püsida," ütles ta.

Kase lisas, et uus koalitsioon plaanib kindlasti teha ka Tallinna eelarve revisjoni.