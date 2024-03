Prantsuse võimud sulgesid Ukrainasse sõdima kutsuva võltsveebilehe

Veebilehel rippunud üleskutses oli kirjas, et loodetakse värvata 200 000 vabatahtlikku ja eelistatud on sisserändajad.

Kaitseministeeriumi teatel oli info avaldatud sõnumirakenduses X ja sealt viis link edasi leheküljele, mille kujundus oli sarnane Prantsuse armee ametliku värbamisportaaliga.

Ministeerium ei öelnud, keda võltsportaali loomises kahtlustatakse, aga üks anonüümseks jääda soovinud valitsusametnik ütles meediale, et arvatavasti on see Venemaa või venemeelsete jõudude valeinfokampaania, et jätta muljet nagu valmistuks Prantsusmaa saatma vägesid Ukrainasse.