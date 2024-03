Putin õigustas sõda Ukrainas ja väitis, et Venemaa ei plaani NATO-t rünnata

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin väitis taas, et Venemaal pole huvi võidelda NATO riikide vastu. Putin väitis samas taas, et Venemaa kaitseb Ukrainas oma inimesi, kes elavad Venemaa ajaloolistel aladel.

Putin külastas Tveri oblastis asuvat Toržoki lennubaasi ning väitis taas, et Moskva ambitsioonid ei ulatugi Ukrainast kaugemale. Putin kordas siis taas oma vana juttu ja seletas, et Venemaa ei taha NATO-t rünnata.

"2022. aastal kulutas USA (kaitsekulutustele) 811 miljardit dollarit. Venemaa Föderatsioon kulutas 72 miljardit dollarit. 72 ja 811, noh erinevus on märgatav, seda on rohkem kui 10 korda. USA kaitsekulutused moodustavad ligi 40 protsenti maailma kaitsekulutustest, Venemaa oma on 3,5 protsenti. Ja seda suhet silmas pidades, kavatseme hakata NATO-ga sõdima või? No see on jama" seletas Putin.

Putin väitis samas taas, et Venemaa kaitseb Ukrainas oma inimesi, kes elavad Venemaa ajaloolistel aladel. Putin väitis veel, et Venemaa ei liigu NATO piiride suunas.

"Seetõttu on see, mida nad ütlevad selle kohta, et me ründame Euroopat pärast Ukrainat, täielik jama. See on elanike hirmutamiseks, et neilt raha välja pressida," väitis Putin.

Putin rääkis veel, et lääneriikide majandus kahaneb, elatustase langeb.

"See on ilmselge, kõik tunnistavad seda, see pole mingi propaganda, see toimub tegelikkuses. Nad peavad end õigustama, hirmutavad oma elanikkonda võimaliku Venemaa agressiooniga," seletas Putin.

Putin rääkis veel, et NATO on Põhja-Atlandi organisatsioon, mis nüüd on jõudnud Vaikse ookeani piirkonda, Lähis-Idasse ja teistesse maailma piirkondadesse. Ta väitis jälle, et kui pärast Nõukogude Liidu lagunemist oleks lääs arvestanud Moskva julgeolekuhuvidega, siis poleks Venemaa ja Ukraina vahel sõda puhkenud.