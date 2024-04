Reinaas: Tallinna rahaline seis on hapum kui oskasime arvata

Tallinna finantsteenistus andis koalitsiooniläbirääkimiste teisel päeval pealinna uue võimuliidu osapooltele ülevaate linna rahanduslikust seisust ning see on hapum, kui osati arvata, ütles ERR-ile Eesti 200 esindaja Marek Reinaas. Üle hakatakse vaatama linna planeeritud investeeringuid.

Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Isamaa kogunesid teist päeva Kadriorus koalitsiooniläbirääkimistele ning Tallinna finantsteenistus andis neile ülevaate Tallinna rahalisest seisust.

"Pilt on hapum, kui osati arvata. Sel aastal on näha, et tulumaks ei laeku sellises ennaktempos nagu viimased aastad. Nii et eelarve kokkupanemisel ja koalitsiooniläbirääkimistel peab seda arvesse võtma," lausus Reinaas.

"Üks asi on kulud. Teine asi on see, et tulud ei laeku jooksvalt, kulud suurenevad ja linnal on investeeringute hulk, mille puhul tuleb arutada, mida on võimalik teha ja mida mitte," lisas ta.

Reinaasa sõnul tundub, et senise linnavalitsuse poliitika oli see, et suure innuga asuti investeeringuid planeerima, ilma et oleks aru saadud, kuidas nendega finišisse jõutakse.

Järgmiseks annab finantsteenistus läbirääkijatele ülevaate planeeritud investeeringutest. "Suures plaanis on tegu hoonete ehitamisega ja renoveerimisega, transport, teede parandus. See tuleb üle vaadata," ütles Reinaas.

Solman: investeeringutega on mööda pandud

Isamaa esindaja Riina Solman kinnitas, et linna rahanduse pilt oli kehvem, kui arvati.

"Tulud ja kulud on tasakaalus, aga millega on möödu pandud, on investeeringud, mida on torusse pandud nii palju, kui linnavalitsusel on pähe tulnud. Perspektiivid ei ole nii lootustandvad, kui arvasime. Muret ei pea tundma, aga tegelda tuleb juhtimisstruktuuri konsolideerimisega ja ametkondade kokkuhoiuga," lausus Solman, lisades, et esialgse mulje järgi on võimalik kuni kümneprotsendine kokkuhoid.

Võimalike kohalike maksude kohta märkis Solman, et nende osas täielikku üksmeelt praegu pole.

Reformierakonna esindaja Pärtel-Peeter Pere ütles, et see on üsna jahmatav, kuidas linna rahandust juhitud on. Temagi märkis, et ametkondade pealt saaks ehk kümme protsenti raha koomale tõmmata.

"Linn on üsna paks. On palju tarbetut dubleerimist, on väga helded eelarved osale asutustele versus lasteaiad, kus seda ei ole. Jämedalt võttes äkki saaks linna halduskulusid – valgekraesid ja neid asju – 10 protsendi võrra tõmmata linnaeelarves koomale," lausus Pere.

Ossinovski: tasuta ühistransport peab jätkuma

Sotsiaaldemokraatide esindaja Jevgeni Ossinovski ütles, et kriitikat pälvinud investeeringute nimekiri tuleb kindlasti üle vaadata, aga arvestama peab, et investeeringute plaan pole ühelgi aastal täies mahus realiseerunud ning seega ei peaks ka tänavust plaani liiga suureks pidama.

"Praktikast teame, et osa investeeringuid ei saa selle aja jooksul valmis, hanked viibivad ja nii edasi," märkis ta.

Ühistranspordi kohta ütles Ossinovski et arutatakse liinivõrgu ümberkorraldamist, investeeringuid uutesse trollidesse, bussidesse ja trammidesse ja trammiteedesse.

Tasuta ühistranspordi kohta ütles Ossinovski, et tema hinnangul on sellega kõik hästi ja seal probleemi pole. "Tasuta ühistransport peaks jätkama," lausus ta.

Esmaspäeval on teemana kavas ka haridus, täpsemalt üleminek eestikeelsele õppele ning võimalused, kuidas Tallinnas saaks sellega senisest kiiremini edasi minna. Reformierakonna ettepanek on näiteks sel sügisel üle viia eestikeelsele õppele ka kolmandad klassid.