Šmõhal: Ukraina loodab alustada EL-i liitumiskõnelusi hiljemalt juunis

Ukraina püüdleb selle poole, et alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu liikmeks hiljemalt juunis, teatas reedel Ukraina peaminister Denõss Šmõhal.

"Ootame, et EL kiidab meie jaoks viivitusteta heaks läbirääkimiste raamistiku. Me ei näe mingeid objektiivseid takistusi, mis võiksid seda segada. Meid toetavad aktiivselt kõik Euroopa riigid," ütles Šmõhal.

Ta lisas, et Ukrainal on usaldusväärsed partnerid Euroopa Liidus, kes on valmis aitama ja jagama kogemusi läbirääkimiste protsessi edukaks läbiviimiseks.

Peaministri sõnul on Ukraina teinud ära kogu kodutöö läbirääkimiste alustamiseks.

"Euroopa Komisjon kinnitas, et Ukraina on täitnud kõik tingimused. Me näitasime hästi koordineeritud tööd. President tegi täna ettepaneku töötada välja Euroopa integratsiooni taristu," rääkis Šmõhal.

Šmõhal lisas, et Ukraina valitsus on omalt poolt valmis aitama kogukondadel taotleda võimalikult palju vahendeid Euroopa Liidust. Peamiseks probleemiks on kogukondade oskus valmistada ette ja esitada vastavaid projekte.

"Ukraina on läinud kandidaadi staatusest üle läbirääkija staatusesse. Ja see annab meile täiendavaid võimalusi," sõnas Šmõhal.