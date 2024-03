Sotsid otsustasid Tallinnas koalitsioonist Keskerakonnaga lahkuda

"Me otsustasime lõpetada Tallinnas valitsuskoostöö Keskerakonnaga. Kaalusime neid erinevaid asjaolusid, mida me oleme ka avalikult viimase nädala jooksul esile toonud," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnul sai otsustavaks kombinatsioon kahest asjast. "Meil ei ole usku, et pikemas vaates see koostöö toimib, lähtudes ka sellest, et Keskerakonna sisemised lagunemise protsessid on toonud uudiseid, et Keskerakonna fraktsioonist jälle saadikuid lahkub ja meie enamus on juba õhkõrn. Ja me teame, et seal neid, kes otsivad endale uut poliitilist kodu, on veel õige mitmeid. Ja teiseltpoolt eelmise nädala Tallinna ringkonnakohtu otsus andis ka sellise täiendava eetilise tasandi sinna juurde ja nende kahe koosmõjul selline otsus sündis," rääkis Ossinovski.

Ta kinnitas, et sotsiaaldemokraadid kavatsevad ühineda teisipäeva hommikul toimuva Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti (KE) umbusaldamisega.

Ossinovski tõdes, et see oli keeruline otsus, aga erinevaid asjaolusid kaaludes sai kõige olulisemaks see, et kui pikemas vaates usku koostöö suhtes ei ole, siis on mõistlik need otsused teha varem.

Ossinovski ei soovinud veel öelda, kas talle on lubatud linnapea kohta, samas kinnitas ta, et sotsiaaldemokraadid on valmis jätkama Tallinna linna juhtimise juures, kui selline võimalus koos teiste partneritega leitakse.

Võimalikku uue koalitsioonina näevad sotsid Ossinovski sõnul võimuliitu, kuhu kuuluvad sotsid, Reformierakond, Isamaa ja Eesti 200. EKRE-ga koalitsiooni tasandil koostööd Tallinna piirkonna juhatus koostööd teha ei soovi.

Ossinovski sõnul teavitas ta sotside otsusest ka Mihhail Kõlvartit.

Kõlvart: me jätkame poliitilise võitlusega

Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles ERR-ile, et ei pea võimalikku uut koalitsiooni efektiivseks ja tallinlastele heaks.

"Kui kõik erakonnad ühinevad Keskerakonna vastu linnavolikogus, see tähendab, et peaks tekkima suur koalitsioon, kus on neli erakonda. Mina arvan, et selline juhtimine, mis meid ees ootab, ei ole efektiivne. Aga tegelikult me näeme ka, mis on selle juhtimise muster ka riigis. Samad erakonnad soovivad tulla võimule ka Tallinnas," sõnas Kõlvart.

"Mina ei näe, et selline juhtimise stiil - valetamine - oleks tallinlastele kasuks. Kindlasti me jätkame poliitilise võitlusega ja vaatame, mida tulevik toob," märkis ta.

ERR küsis Kõlvartilt, kas Keskerakond hakkab nüüd looma koalitsiooni EKRE-ga.

"Tänase päevane me lähtusime sellest, et meil on koalitsioon sotsiaaldemokraatidega. Ei ole ühtegi sisulist põhjust, miks seda oleks vaja lammutada. Meie käitusime soliidselt, meil ei olnud paralleelseid läbirääkimisi ja meil ei ole ka kokkulepet ühe või teise erakonnaga, et me oleksime valmis kohe kellegagi uut koalitsiooni looma. Kuna praegu on kõik erakonnad ühinenud Keskerakonna vastu, siis tuleb sellele suurele koalitsioonile anda aega," vastas Kõlvart.

Reformierakonna fraktsiooni juht Pärtel-Peeter Pere ütles, et Reformierakond pakub linnapea kohta Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

"Nüüd, kui sotsiaaldemokraadid on teinud selle õige otsuse ja on liitunud umbusaldusega ja tulevad homme kohale, siis muidugi. See, mis varasemalt on öeldud, et sotsid võivad saada endale linnapea tooli, ma ei näe, et see kuidagi muutuma peaks," ütles Pere.

Pere pidas vajalikuks mainida, et võimule saades tuleb hakata lõhkuma Keskerakonna toiduahelaid Tallinna linnasüsteemis ja töö kaotavad tõenäoliselt kümned inimesed.

Tallinna volikogu peab teisipäeva hommikul erakorralise istungi, kus läheb hääletusele 37 liikme esitatud umbusaldusavaldus linnapea Mihhail Kõlvartile (Keskerakond).

37 linnavolinikku andsid eelmisel neljapäeval üle linnapea Mihhail Kõlvarti (KE) umbusalduse.