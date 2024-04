Pärnu esitas kaks eestikeelsele haridusele ülemineku plaani

Haridus- ja teadusministeerium ootas kuni märtsi lõpuni kohalikelt omavalitsustelt eestikeelsele haridusele ülemineku plaane ja enamik omavalitsusi on need kavad ka esitanud. Pärnu linn esitas ministeeriumile kaks ülemineku varianti.

Pärnu Tammsaare koolis, mis on Pärnu ainus vene õppekeelega kool, õpib üle 500 õpilase. Koolis on juba aastaid toimunud keelekümblusõpe.

Pärnu linn esitas haridus- ja teadusministeeriumile kooli eestikeelsele haridusele üleminekuks kaks varianti. Kiiremat üleminekut soovib linnavalitsus, aeglasemat kooli hoolekogu. Kuigi mõlemas variandis nähakse 1–4 klasside eestikeelsele õppele üleminekut, on hoolekogu soov, et üks algklassikomplekt veel täielikult eesti keelele üle ei läheks.

Samuti soovib hoolekogu, et põhikooli keelekümblusklassides jätkuks senine mudel ehk kuni põhikooli lõpuni oleks vene keeles kehaline kasvatus ja vene keel emakeelena.

"Kool põhjendas seda sellega, et meil ei ole võimalik võtta tööle nii suures mahus aineõpetajaid, siis eestikeelse aine õpetajaid ja kehalise kasvatuse õpetajaid, kes annaksid ainet eesti keeles," ütles Pärnu Tammsaare kooli direktor Riho Alliksoo.

Linnavalitsuse soov on aga, et ühelegi algklassile erandit ei tehtaks ja et põhikooli keelekümblusklassid jätkaksid sügisest täielikult eestikeelsetena.

"Praegusel hetkel julgen ma väita küll täiesti seda, et me saame minna täiesti rahulikult selles tegevuskavas toodud nii-öelda plaan B-ga ehk siis keelekümblusklasside üleminek eestikeelsele õppele saab olema kiirendatud variandis," ütles Pärnu abilinnapea Ene Täht.

Täht lisas, et kuigi eestikeelsete õpetajate leidmisega on probleeme, toetab linn olemasolevate õpetajate eesti keele õpet. Linn on ka koolile teinud konkreetsed ettepanekud, et üleminekut eestikeelsele õppele kiirendada.

Pärnu Tammsaare kooli direktor Riho Alliksoo ütles, et kool sai ülesande viia läbi konkurss, otsida eestikeelset kehalise kasvatuse õpetajat, kes suudaks oma ainet anda teise keelena.

Kumma variandiga edasi minnakse, peaks selguma Pärnu linnavolikogu maikuu istungil.

Haridus- ja teadusministeerium ootas eestikeelsele haridusele üleminekukavasid kokku 19 omavalitsuselt ja enamikelt on kavad ka laekunud.