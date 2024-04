Biden allkirjastas sõjalise abipaketi

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden allkirjastas USA 61 miljardi dollarilise abipaketi Ukrainale, öeldes, et see muudab maailma turvalisemaks ja et Ameerika tegi lõpuks seda, mida alati.

"Saadetised algavad kohe. Juba lähemate tundide jooksul hakkame me saatma Ukrainale varustust õhukaitseks, laskemoona suurtükkidele ja raketisüsteemidele ja soomukeid. See abipakett on investeering mitte ainult Ukraina julgeolekusse, vaid ka Euroopa julgeolekusse ja meie enda julgeolekusse. Saadame Ukrainale varustust meie ladudest. Seejärel täidame laod uue varustusega,

mida teevad Ameerika firmad siin Ameerikas," rääkis Biden.

USA senat kiitis abipaketi heaks teisipäeva hilisõhtul. Lisaks Ukrainale hõlmab see sõjalist abi Iisraelile ja Taiwanile. Kuigi kardeti, et lõpphääletus võib lükkuda kolmapäeva, siis paar tundi enne südaööd oli senatist kuulda rõõmusõnumeid. Eelnõu võeti vastu ja ülekaalukalt.

Veidi enne kella kümmet õhtul oli selge, et välisabipaketi poolt hääletas 79 ja vastu 18 senaatorit .

"Tunnen uhkust. Kui ma liitusin grupi inimestega siin senati ees, möödunud aasta detsembri alguses, siis lootsime, et suudame senati panna tegutsema, kuid olime teadlikud, et see võib osutuda võimatuks ülesandeks. Oleme täitnud ühe ülesande, aidates kaasa ühele Ukraina abipaketi heakskiidule. Jätkame Ukraina toetamist, tagamaks Vladimir Putini otsustava lüüasaamise, et ta tõmbaks oma armee välja tervest Ukrainast. See oli alles üks paljudest ülesannetest, et selleni jõuda. Jätkame seniks oma tööd, kuniks viimane okupant on Ukrainast lahkunud," rääkis meeleavaldaja Robert.

Esimest korda kiitis USA senat sarnase eelnõu heaks juba veebruaris, kuid eile hääletusele pandud abipakett pälvis suurema toetuse.

Nimelt liitus poolthääletanutega üheksa vabariiklast, kes veel paar kuud tagasi olid abipaketi vastu.

USA senati enamuse juht, demokraat Chuck Schumer ütles, et pärast enam kui kuue kuu pikkust rasket tööd ja keerdkäike, saadab Ameerika sõnumi kogu maailmale. "Me ei pööra teile selga. Ütleme oma liitlastele, et seisame teiega.

Me ütleme oma vastastele, et ärge meiega jamage," ütles Schumer.



Senaator, vabariiklane John Tune ütles, et kui USA ja teised vabad riigid loobuvad ülemaailmsel areenil juhtrollist, astuvad sellesse rolli halvad näitlejad. "Seaduseelnõus olev välisabi on oluline osa sõnastamaks, et Ameerika keeldub seda rolli loovutamast vaenulikele jõududele," ütles Thune.

President Joe Biden allkirjastas eelnõu juba kolmapäeva hommikul ning esimene relvaabi peaks Ukrainasse jõudma veel sellel nädalal.