Senati vabariiklaste juhi sõnul peab USA kaitsekulutusi suurendama

Hiljuti kiitis senat heaks 95 miljardi dollari suuruse abi USA liitlastele. Pakett sai ka president Joe Bideni allkirja. McConnell toetas paketti ning ütles, et riik peab suurendama sõjalisi kulutusi, et kaitsta end uute väljakutsete eest.

82-aastane McConnell liitus senatiga juba 1985. aastal, ta toetab endiselt ekspresident Ronald Reagani välispoliitilist kurssi ning kaitsekulutused on seetõttu McConnelli agenda jaoks kesksel kohal.

"Ma mõtlen seda, mida Reagan meile õpetas. Rahu läbi jõu. Ja meie praegune (kaitse) eelarve ei kajasta seda," rääkis McConnell.

Veebruaris teatas McConnell, et astub novembris oma liidrikohalt tagasi. Siiski lubas ta jätkata senaatorina, ta on olnud üks suurimaid Ukraina abistamise toetajaid vabariiklaste juhtide seas. Veel veebruaris oli ta partei tuleviku pärast mures ning leidis, populistlik tiib suurendab erakonnas mõjuvõimu. Paljud vabariiklased hääletasid veebruaris Ukraina abistamise vastu.

McConnell ütles veel veebruaris, et tema partei poliitika on muutunud ja suunatud rohkem riigisisestele asjadele. Ta jätkas siiski oma argumentide esitamist, vahendas The Wall Street Journal.

McConnell on juba pikka aega rääkinud, et konfliktid Ukrainas, Lähis-Idas ja Aasias on omavahel seotud. Tema sõnul teeks USA kingituse oma vastastele, kui loobub Ukraina abistamisest. McConnell nimetab seetõttu Venemaad, Iraani, Hiinat ja Põhja-Koread agressorite teljeks.

Aprillis kiitis senat taas heaks sõjalise abi Ukrainale ning seekord liikus paketi taha rohkem vabariiklasi ja see sai juurde üheksa vabariiklase toetuse. Toodi välja, et paljud uuema põlvkonna vabariiklased ei toetanud endiselt sõjalist abi Ukrainale. Siiski üheksa vabariiklase hulka kuulus ka kolm uuema põlvkonna vabariiklast. Vastaspoole jäi samuti kolm esimese ametiaja senaatorit.

McConnell hindas, et toetuse kasv Ukrainale oli seotud ka sellega, et hiljuti said kokku spiiker Mike Johnson ja Donald Trump.

"Ma pidasin oluliseks, et president Trump kohtus spiikriga ja andis põhimõtteliselt talle oma toetuse," rääkis McConnell.

Jõulisemad vabariiklased leiavad nüüd, et nad suudavad endiselt parteis vastu seista isolatsionalistide survele.

"See idee, et rahu läbi jõu, et vabariikliku partei Reagani tiib on alistatud? See on naeruväärne. See on endiselt parteis domineeriv jõud," ütles senaator Dan Sullivan.