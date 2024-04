Prantslased ja sakslased arendavad koos tuleviku tanki

Kuigi prantslased ja sakslased on plaaninud uut tanki koos ehitada juba 2017. aastast, on seni see plaan edenenud vaevaliselt. Reedel leppisid kahe riigi kaitseministrid kokku, et kummagi riigi ettevõtted teevad pool vajalikust tööst. Prantsuse-Saksa ühisel tulevikutanki projektil on seega taas hoog sees.

Tanki arendab ettevõte KNDS, mis loodi juba 2015. aastal Prantsuse Leclerci tanki tootja Nexter ning Saksa Leopardi tanki tootja Krauss-Maffei-Wegmanni ühisosalusel. Kaasatud on ka Prantsuse Thales ning Saksa Rheinmetall ehk mitu mõlema riigi suuremat kaitsetööstusettevõtet.

Seni on Prantsusmaa ja Saksamaa kasutanud erinevaid tanke. Mõlemad on mitukümmend aastat vanad ning lõputult ei saa neid uuendada, selgitas julgeoleku ekspert Martin Hurt.

"Saksa tankid kindlasti on head võrreldes endiste Nõukogude Liidu ja praeguste Venemaa tankidega. Aga kui me mõtleme sõiduautodele, mis disainiti seitsmekümnendatel aastatel, mida on natukene putitatud ja komponente lisatud, siis saame aru, et see disain on ikka ajast ja arust."

Seega, üks hetk on mõistlik ehitada täiesti uus tank või, nagu kirjeldas suurejoonelisemalt Prantsuse kaitseminisiter Sébastien Lecornu: "Me ei ehita tuleviku tanki, vaid tankide tulevikku. See ei ole uus Leopard ega uus Leclerc, vaid tehnoloogiline läbimurre ja läbimurre sõjalises võimes."

Euroopa suurriigid kipuvad samas eelistama oma ettevõtete toodangut, mis tähendab, et Euroopa kaitsetööstus teeb tihti ameeriklastega võrreldes topelt arendustööd sama tulemuse nimel.

"Euroopas on suhteliselt palju tootjaid, kes kõik konkureerivad omavahel. Saksamaa ja Prantsusmaa on juba kuskil kümme aastat põhimõtteliselt kokku leppinud, et edaspidi suurtüki ja maaväe lahingumasinate arendamise osas üritatakse vältida omavahelist konkurentsi," ütles Hurt.

Kuigi on ka edukaid näited, siis selline koostöö tihti ei õnnestu. Erinevate riikide sõjavägedel kipuvad olema sõjatehnikale veidi erinevad nõudmised ning ka tellimuste jaotamine riikide ettevõtete vahel kisub tihti teravaks poliitiliseks vaidluseks. Venemaa oht on samas Euroopa kaitsekoostööle puhunud uue tuule tiibadesse.

Neljapäeval ütles pikas kõnes Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et Euroopa peab ise üles ehitama usutava kaitsevõime. Koos uue tanki arendamine on näide sellest, mida tegema peab, ütles reedel Saksa kaitseminister Boris Pistorius.

Kuid Prantsuse-Saksa tuleviku tank ei saa valmis enne 2040. aastat ehk see ei aita Euroopat kaitsta lähiaastatel.

"See ikka pigem on kantud sellest tõdemusest, et lahingutankid ei kao kuskile, neid on ka tulevikus vaja. Pigem peaks just vaatama selles suunas, et need tankid saaksid rakendada kõiki teisi tehnoloogiad, mis siin viimastel aastakümnetel on juba välja arendatud ja mida täna lisatakse vanadele platvormidele," tõdes Hurt.