Venemaa ründas Ukraina energiataristut üle kogu riigi

Oluline 27. aprillil kell 10.14:

- Venemaa ründas Ukraina energiataristut;

- Ukraina ründas Venemaa naftatöötlemistehast;

- Belgia saadab Ukrainale hävitajaid F-16 enne aasta lõppu;

- Taani suursaadik: Ukraina saab kõik meie lubatud F-16-d;

- Norra rahastab Leopard tankide hoolduskeskust Poolas 13,7 miljoniga;

- Venemaa teatas rünnakust Ukraina raudteetaristule ja relvaveostele;

- Kanada teatas uuest abist Ukrainale;

- Holland eraldab Ukrainale 200 miljoni eest sõjalist abi;

- Šmõhal: Ukraina on tänavu saanud 12 miljardit dollarit rahvusvahelist abi eelarvepuudujäägi katmiseks;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga üle tuhande sõduri

Venemaa ründas Ukraina energiataristut

Vene väed tabasid ööl vastu laupäeva toimunud massilises raketirünnakus Dnipropetrovski, Ivano-Frankivski ja Lvivi oblasti energiarajatisi, põhjustades purustusi ja inimohvreid, teatasid Ukraina võimud.

Venemaa tulistas Ukraina pihta 34 raketti, millest 21 hävitas õhutõrje, teatas õhuvägi. "Seadmed said kahjustada. Ühes rajatises sai energeetikainsener peapõrutuse," ütles energeetikaminister German Galuštšenko Telegramis ja lisas, et rünnaku tagajärjed alles selguvad.

Ukraina suurim eraenergiaettevõte DTEK teatas, et neli selle soojuselektrijaama sai rünnakus oluliselt kannatada.

"Esialgse info kohaselt on kahjuks ohvreid... Hetkel püüavad energeetikatöötajad rünnaku tagajärgi likvideerida," kirjutas DTEK.

Ka Ukraina linnades Harkivis ja Dnipros kõlasid ööl vastu laupäeva plahvatused.

Dnipropetrovski oblastis, kus õhutõrje tulistas alla 34 raketist 13, said kuberner Serhii Lõsaki sõnul kahjustada Dnipro ja Krõvõi Rihi lähedal asuvad energiarajatised.

39-aastane mees sai vigastada ja viidi stabiilses seisundis haiglasse, ütles Lõsak Telegramis.

Väidetavalt põhjustas rünnak Krõvõi Rihi rajoonis veevarustuse katkestusi.

Harkivi oblasti kuberneri sõnul sai raketiga pihta üks meditsiiniasutus, ent keegi viga ei saanud.

Venemaa tiibraketid ja ülehelikiirusega raketid tabasid Lvivi oblastis Strõi ja Tšervonohradi lähedal kahte energiarajatist, põhjustades tulekahjusid ja purustusi, kirjutas kuberner Maksim Kozõtskõi. Esialgsetel andmetel inimohvreid ega eluhoonetele kahjustusi ei olnud.

Ivano-Frankivski oblastis sai pihta veel üks elektrijaam, mis süttis põlema. Tulekahju kustutasid päästjad ütles kuberner Svitlana Onõštšuk. Ohvreid ei olnud, lisas ta.

Ukraina ründas Venemaa naftatöötlemistehast

Erinevate allikate sõnul ründas Ukraina Venemaal Krasnodaris asuvat naftatöötlemistehast.

Kubani operatiivstaap teatas uudisteagentuuri Interfax vahendusel, et droonirünnaku tagajärjel süttis Slavjanski naftatöötlemistehase eraldusüksus.

Varem teatati, et laupäeva õhtul ründasid droonid Krasnodari territooriumil Slavjansk-na-Kubanis asuva tehase tankiparki.

Ukraina energeetikaministeeriumi telegrammikanal teatas, et rünnakud pandi toime ka Ilski naftatöötlemistehasele ja bituumenitehasele.

Venemaa kaitseministeeriumi sõnul hävitati Krasnodari territooriumil 66 drooni.

Erinevat sotsiaalmeediaplatvormi X kasutajad on postitanud videosid naftatöötlemistehase ründamisest.

Footage of a Ukrainian one way attack drone slamming into the Russian Slavyansk-na-Kubani refinery in Krasnodar Oblast earlier tonight, setting the facility ablaze. pic.twitter.com/L4zeuQWQSl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 27, 2024

Belgia saadab Ukrainale hävitajaid F-16 enne aasta lõppu

Belgia võimud kavatsevad 2024. aasta lõpuks Ukrainale üle anda mitu oma hävitajat F-16 Fighting Falcon, ütlesid Belgia peaminister Alexander De Croo ja kaitseminister Ludivine Dedonder reedeõhtusel pressikonverentsil.

Pole veel selge, millal lennukid kohale toimetatakse, kuid Dedonderi sõnul peaks see juhtuma nii kiiresti kui võimalik. Ta kinnitas, et tehakse kõik lennukite jõudmiseks Ukrainasse enne aasta lõppu, vahendas portaal Unian.

Dedonderi sõnul ei ohusta see Belgia julgeolekut ega võimet end kaitsta. Varem rääkis valitsus, et F-16 tarnimine on võimalik alles 2025. aastal.

De Croo märkis, et kõiki tarnitud hävitajaid rahastatakse külmutatud Venemaa varade intressidest, mitte Belgia maksumaksja rahast.

Belgia lubab Belgia kaitseministri Ludivine Dedonderi sõnul 200 miljonit eurot Saksamaa juhitava õhutõrjealgatuse jaoks ja varustab Ukrainat rakettidega.

Taani suursaadik: Ukraina saab kõik meie lubatud F-16-d

Taani on lubanud anda Ukrainale kõik oma hävitajad F-16, mis peaksid Ukrainasse jõudma sel suvel, ütles Taani suursaadik Ukrainas Ole Egberg Mikkelsen.

Diplomaadilt küsiti, kas Ukraina peaks muretsema hiljutiste uudiste pärast, et Taani müüs Argentinale 24 seda tüüpi hävitajat.

"Ärge muretsege, Ukraina saab lennukid kindlasti. See on kogu F-16 lennukipark, mis meil praegu kasutusest maha võetakse, kuna saame uue põlvkonna F-35 lennukid," ütles Mikkelsen.

Tema sõnul toimetatakse osa hävitajaid Argentinasse, kuid Ukraina saab selle hulga, milles kokku lepiti. "Pole põhjust muretseda, F-16-d tarnitakse nagu lubatud," rõhutas ta.

Norra rahastab Leopard tankide hoolduskeskust Poolas 13,7 miljoniga

Norra kaitseministeerium avalikustas plaani eraldada kuni 13,7 miljonit dollarit Leopard 2A4 tankide hooldamiseks Poola hoolduskeskuses, vahendas laupäeval Kyiv Independent.

Lisaks on Norra hiljuti annetanud Ukrainale sõjatehnikat ligikaudu 91,3 miljoni dollari (üks miljard Norra krooni) väärtuses, sealhulgas suurtükimürske, tankitõrjerelvi ja miinipildujaid.

Osana Põhjamaade ühistööst on Norra aidanud Leedus välja õpetada Ukraina demineerimispersonali.

Kaitseministeerium kordas oma kohustust anda Ukrainale hädavajalikku abi.

"Meie ja meie liitlased oleme selgelt välja öelnud oma pikaajalise toetuse Ukrainale. Ukraina võib loota Norra vankumatule toetusele," ütles kaitseminister Bjørn Arild Gram.

Varem tarnis Norra Ukrainale kaheksa Saksamaal toodetud Leopard tanki ja neli toetusmasinat.

Venemaa teatas rünnakust Ukraina raudteetaristule ja relvaveostele

Venemaa teatas reedel, et ründas rakettide ja suurtükkidega Ukraina raudteetaristut ja Lääne relvi vedanud ronge.

Vene kaitseministeeriumi väitel said neljapäeval Donetski oblastis tabamuse "Lääne relvad ja sõjatehnika", mida veeti raudteed mööda.

Sihikule olevat võetud ka raudteerajatised Harkivi oblastis.

Ukraina andmeil sai Donetski obastis kolm raudteetöötajat surma ja neli vigastada. Harkivi oblastis sai haavata kümme tsivilisti.

Venemaa püüab löökidega Ukraina raudteetaristule häirida sõjaliste veoste, sealhulgas läänelt saadud abi transporti, ütles reedel Ukraina kõrge julgeolekuallikas.

"Need on tavapärased sammud enne pealetungi," lisas ta.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul soovib Venemaa vallutada enne 9. maid strateegiliselt tähtsa Tšassiv Jari linna, mis on oluline Ukraina vägede logistikale.

Ukraina on hoiatanud, et lahingud muutuvad lähinädalatel raskemaks.

Kanada teatas uuest abist Ukrainale

Kanada eraldab Ukrainale droonide tootmiseks üle 2,3 miljoni USA dollari, vahendas reedel portaal Unian.

Tegemist on esimese korraga, kui Kanada on otseselt panustab sõjaliste droonide tootmisse Ukrainas.

Riigi kaitseministeerium teatas, et täiendavalt eraldatakse umbes 10 miljonit USA dollarit ka Tšehhi algatusele Ukrainale suurtükiväe laskemoona tootmiseks ja ostmiseks kolmandatest riikidest.

Ühtlasi annab Kanada Ukrainale lisaks varem lubatud 800 droonile Teledyne FLIR üle veel 100. Nende tarnimine algab mais.

Märgitakse, et neid annetusi rahastatakse 500 miljoni dollari suurusest sõjalise abi programmist, mille peaminister Justin Trudeau kuulutas välja 12. juunil 2023 Kiievis.

Holland eraldab Ukrainale 200 miljoni eest sõjalist abi

Holland eraldab Ukrainale viivitamatult sõjaliseks abiks üle 200 miljoni euro. Hollandi kaitseministri Kajsa Ollongreni sõnul kasutatakse raha Ukraina kiireks varustamiseks täiendava õhutõrje- ja suurtükimoonaga.

Samuti eraldab Holland Ukrainale 60 miljonit eurot lühimaa õhutõrjesüsteemide jaoks, mida saab kasutada droonirünnakute vastu võitlemisel.

Šmõhal: Ukraina on tänavu saanud 12 miljardit dollarit rahvusvahelist abi eelarvepuudujäägi katmiseks

Ukraina peaminister ütles, et riik on tänavu saanud 12 miljardit dollarit rahvusvahelist abi eelarvepuudujäägi katmiseks ning ta tõstis esile hiljutist 1,5 miljardi euro laekumist EL-ilt ja märkis.

Šmõhal lisas, et ligi kaheksa miljardit dollarit tuleb sel nädalal vastu võetud USA abipaketist. Ta rõhutas, et need vahendid on üliolulised meditsiiniteenuste, tervishoiutöötajate ja õpetajate palkade ning sotsiaalprogrammide rahastamisel.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga üle tuhande sõduri

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 465 054 (võrdlus eelmise päevaga +1124);

- tankid 7268 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 13 971 (+14);

- suurtükisüsteemid 11 905 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1049 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 775 (+3);

- lennukid 348 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9485 (+24);

- tiibraketid 2124 (+5);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 019 (+35);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1968 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.