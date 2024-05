Kohtla-Järve Maleva põhikool läheb eestikeelsele õppele üle enne tähtaega

Alates uuest õppeaastast peavad venekeelsed koolid eestikeelsele õppele üle minema 1. ja 4. klassides. Omavalitsuse loaga saab ülejäänud klassides jätkata venekeelset õpet. Kohtla-Järve viiest venekeelsest põhikoolist otsustas ainsana valdavalt eestikeelse õppe kasuks Maleva põhikool.

"Meil jäävad üksikud ained vene keeles: 7. kuni 9. klassi matemaatika, füüsika ja keemia ehk need, mida õpilased praegu nii kergesti selgeks ei saa. Küll aga alustame näiteks 5. klassist ajalugu ja ühiskonnaõpetust eesti keeles ning läheme sealt edasi," selgitas Maleva põhikooli direktor Eva Adamson.

Eestikeelsele õppele ülemineku kiirendamist toetas ka kooli hoolekogu.

"Hoolekogus olid pikad arutelud. Me ligi kaks tundi arutasime selle teema üle ja lõpuks hoolekogu jõudis otsusele, et mida varem minna üle eesti keelele, seda parem," ütles Maleva põhikooli hoolekogu esimees Tiit Lillemets.

Maleva põhikoolile tegi ülemineku valdavalt eestikeelsele õppele lihtsamaks see, et kool on juba aastakümneid kakskeelne. Nii ei usu koolijuht, et nüüd hakkavad venekeelsed noored kooli vahetama.

"Meie kooli õpilastest 75 protsenti õpib juba eesti keeles, nendest 50 protsenti on keelekümblusklassides ehk nende õppekeel ongi eesti keel. Samuti vene õppekeelega klassidest 1. ja 2. klass juba suures ulatuses õpivad eesti keeles," rääkis ta.

"Ma ei usu, et õpilasi hakkab väga palju ära minema sellepärast, et õppekeel muutub. Ja ega see erinevus teiste koolidega nii suur ka pole, sest neil, kes taotlesid vene keelt õppekeeleks, on vähemalt 40 protsenti aineõppest eesti keeles. Meil on nendega vaid 20 protsenti vahet," lisas direktor.

Maleva põhikoolis õpib 580 õpilast, neist vaid 34 on koduseks keeleks eesti keel.